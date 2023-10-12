Стало відомо, коли з’являться смартфони з дисплеями, що самовідновлюються — Finance.ua

Стало відомо, коли з’являться смартфони з дисплеями, що самовідновлюються Сьогодні 04:44 — Технології&Авто

Стало відомо, коли з’являться смартфони з дисплеями, що самовідновлюються

До 2028 року на ринку можуть почати з’являтись смартфони з дисплеями, здатними до самостійного відновлення, стверджують аналітики компанії CCS Insight у своєму огляді головних технологічних прогнозів на 2024 рік.

Про це повідомляє CNBC

Нова технологія буде реалізована шляхом «нанопокриття» поверхні дисплея, яка при нанесенні подряпин виділяє речовину, яка заповнює місце дефекту при взаємодії з повітрям. Про подібні технології вже не перший рік говорять і виробники. Ще у 2013 році LG випустила смартфон G Flex з вигнутим екраном і покриттям задньої кришки, що «самовідновлюється» — тоді компанія не уточнила, як працює її рішення.

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У 2017 році Motorola подала патентну заявку, в якій описується екран з полімеру з пам’яттю форми, який самостійно відновлюється при виникненні тріщин — процес відбувається під впливом тепла. Apple також має патент на доладний iPhone, чий дисплей при пошкодженні відновлюється сам.

Проте всі ці технології поки що не з’являлися в комерційно успішних моделях — для цього потрібні інвестиції як у сегмент досліджень та розробки, так і в маркетинг для продажу таких моделей у великих обсягах. Необхідно належним чином поінформувати споживачів про те, який рівень ушкоджень можна буде усунути без втручання. Підкреслюється, що йдеться не про великі тріщини, а про дрібні косметичні дефекти.

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Аналітики CCS Insight зробили низку інших, не менш цікавих прогнозів. Так, у 2026 році компанія HTC, на їхню думку, піде з ринку гарнітур віртуальної реальності. Причиною тому вони вважають конкуренцію з боку Meta, Sony, а тепер ще й Apple.

Ще один прогноз свідчить, що Apple спробує захопити контроль над ринком уживаних смартфонів, стимулюючи клієнтів здавати пристрої прямо їй, а не виходити на сторонні торгові майданчики. Apple посилить свої позиції на ринку відновлених пристроїв, підвищивши їхню якість і сприяючи зниженню обсягів електронних відходів. Вже зараз, за ​​оцінками CCS Insight, на iPhone припадає близько 80% організованого вторинного ринку смартфонів.

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