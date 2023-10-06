Samsung представив новий смартфон, планшети й бездротові навушники — Finance.ua

Samsung представив новий смартфон, планшети й бездротові навушники 06.10.2023, 00:14 — Технології&Авто

Південнокорейська компанія Samsung презентувала новий смартфон Galaxy S23 FE, два планшети Galaxy Tab S9 FE і Tab S9 FE+, а також бездротові навушники Galaxy Buds FE.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Смартфон Galaxy S23 FE має 16,3-сантиметровий дисплей Dynamic AMOLED 2X та батарею ємністю 4 500 міліампер за годину. Можлива зарядка до 50% всього за 30 хвилин за допомогою адаптера потужністю 25 Вт. Його вартість становить 599 доларів США.

Планшет Galaxy Tab S9 FE має 27,7-сантиметровий екран у той час як у Tab S9 FE+ він становить 31,5 см. Частота оновлення дисплею обох пристроїв дорівнює 90 Гц. Апарати зможуть працювати на одній зарядці до 20 годин. Вартість планшетів — 499 доларів США.

Бездротові навушники Galaxy Buds FE надають кращий у галузі звук від Samsung. Робота пристрою забезпечує до 8,5 годин відтворення та до 30 годин разом із зарядним футляром.

Натхненні культовим та ергономічним дизайном, Galaxy Buds FE розроблені, щоб бути досить зручними для носіння протягом тривалого часу. Galaxy Buds FE у графітовому або білому кольорі коштуватимуть 99 доларів США.

Починаючи з 5 жовтня Galaxy S23 FE і Tab S9 FE будуть доступні на деяких ринках, а Galaxy Buds FE можна буде придбати вже з 6 жовтня.

Укрінформ За матеріалами:

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