Стало відомо, коли у столиці відкриють для руху Подільський міст — Finance.ua

Стало відомо, коли у столиці відкриють для руху Подільський міст Сьогодні 11:34

Стало відомо, коли у столиці відкриють для руху Подільський міст

У Києві 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

«1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва», — сказано в повідомленні.

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Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

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«Нагадаю, сьогодні мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту 111. Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту», — додав очільник міста.

Нагадаємо, як розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, сьогодні на мосту Метро у Києві проводяться протиаварійні роботи, які є одним з етапів робіт з реставрації об’єкту. Роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття.

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