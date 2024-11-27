Стало відомо, коли у столиці відкриють для руху Подільський міст — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стало відомо, коли у столиці відкриють для руху Подільський міст

31
Стало відомо, коли у столиці відкриють для руху Подільський міст
Стало відомо, коли у столиці відкриють для руху Подільський міст
У Києві 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостом.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.
«1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.
Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.
Читайте також
«Нагадаю, сьогодні мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту 111. Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту», — додав очільник міста.
Нагадаємо, як розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, сьогодні на мосту Метро у Києві проводяться протиаварійні роботи, які є одним з етапів робіт з реставрації об’єкту. Роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.