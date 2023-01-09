Стало відомо, хто з пенсіонерів має право на доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму — Finance.ua
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Стало відомо, хто з пенсіонерів має право на доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму

Особисті фінанси
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Стало відомо, хто з пенсіонерів має право на доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму
Стало відомо, хто з пенсіонерів має право на доплату в розмірі 10% від прожиткового мінімуму
У грудні деяким пенсіонерам перерахували виплати, сума надбавки у всіх різна, комусь додали 600 гривень, а комусь 6. Це підвищення було пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму.
До речі, перерахували виплати й донорам, які щомісяця отримують 10% до пенсії від прожиткового мінімуму.
Перерахунок надбавки, призначеної відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів», було проведено 1 грудня. Наразі ця доплата становить 258,90 грн на місяць. Її плюсують до основних виплат пенсіонера. До речі, ця сума залишиться без змін і протягом 2023 року, адже прожитковий мінімум заморожено.
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Варто зазначити, що за зміни прожиткового мінімуму надбавка збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) та новою (після підвищення).
Статус почесного донора в Україні надають людині, яка безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Щоб отримувати надбавку до пенсії, такій людині потрібно подати заяву та документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України» до територіального управління Пенсійного фонду.
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За матеріалами:
На пенсии
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