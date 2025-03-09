Стало відомо, чому Maxar Technologies відключили доступ Україні до супутникових знімків — Finance.ua
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Стало відомо, чому Maxar Technologies відключили доступ Україні до супутникових знімків

Технології&Авто
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Американська компанія Maxar Technologies, яка надавала Україні супутникові розвідувальні дані, призупинила доступ до своїх знімків через розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа.
Про це йдеться у заяві компанії у соцмережі Х.

Позиція компанії

Maxar повідомила, що має контракти з урядом США і десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних.
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Там додали, що кожен клієнт «самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними».
Одним із таких контрактів є GEGD (програма Global Enhanced GEOINT Delivery), урядова програма США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були призначені та зібрані урядом США.
«Уряд США тимчасово призупинив українські облікові записи в GEGD», — сказано у заяві.
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Компанія додала, що «дуже серйозно ставиться до договірних зобов’язань».
«Немає змін ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах», — йдеться у повідомленні Maxar.
За матеріалами:
Forbes.ua
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