Стало відомо, чому Maxar Technologies відключили доступ Україні до супутникових знімків — Finance.ua

Стало відомо, чому Maxar Technologies відключили доступ Україні до супутникових знімків Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Американська компанія Maxar Technologies, яка надавала Україні супутникові розвідувальні дані, призупинила доступ до своїх знімків через розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві компанії у соцмережі Х.

Позиція компанії

Maxar повідомила, що має контракти з урядом США і десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних.

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Там додали, що кожен клієнт «самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними».

Одним із таких контрактів є GEGD (програма Global Enhanced GEOINT Delivery), урядова програма США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були призначені та зібрані урядом США.

«Уряд США тимчасово призупинив українські облікові записи в GEGD», — сказано у заяві.

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Компанія додала, що «дуже серйозно ставиться до договірних зобов’язань».

«Немає змін ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах», — йдеться у повідомленні Maxar.

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