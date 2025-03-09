Стало відомо, чому Maxar Technologies відключили доступ Україні до супутникових знімків — Finance.ua

Стало відомо, чому Maxar Technologies відключили доступ Україні до супутникових знімків
Американська компанія Maxar Technologies, яка надавала Україні супутникові розвідувальні дані, призупинила доступ до своїх знімків через розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа.
Про це йдеться у заяві компанії у соцмережі Х.
Позиція компанії
Maxar повідомила, що має контракти з урядом США і десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних.
Там додали, що кожен клієнт «самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними».
Одним із таких контрактів є GEGD (програма Global Enhanced GEOINT Delivery), урядова програма США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, які були призначені та зібрані урядом США.
«Уряд США тимчасово призупинив українські облікові записи в GEGD», — сказано у заяві.
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Компанія додала, що «дуже серйозно ставиться до договірних зобов’язань».
«Немає змін ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах», — йдеться у повідомленні Maxar.
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