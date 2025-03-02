У компанії Starlink зʼявилися конкуренти на ринку супутникового інтернету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У компанії Starlink зʼявилися конкуренти на ринку супутникового інтернету

Технології&Авто
80
У компанії Starlink зʼявилися конкуренти на ринку супутникового інтернету
У компанії Starlink зʼявилися конкуренти на ринку супутникового інтернету
Starlink стикається з дедалі жорсткішими викликами своєму домінуванню на ринку високошвидкісного супутникового інтернету, в тому числі з боку китайського конкурента, та іншого сервісу, що фінансується засновником Amazon Джеффом Безосом.
Про це пише Reuters.

Хто конкурує зі Starlink

Шанхайська компанія SpaceSail у листопаді підписала угоду про вихід на ринок Бразилії і оголосила, що веде переговори з більш ніж 30 країнами. Через два місяці вона почала роботу в Казахстані.
Читайте також
Окремо Бразилія веде переговори з інтернет-сервісом Безоса Project Kuiper і канадською компанією Telesat.
Starlink з 2020 року запустила на низьку навколоземну орбіту — висоту менше 2 000 км — більше супутників, ніж всі її конкуренти разом узяті.
Зазначається, що минулого року Китай запустив рекордні 263 низькоорбітальні супутники.
Читайте також
Мало хто з міжнародних конкурентів Маска має такі ж амбіції, як SpaceSail, яка контролюється муніципальним урядом Шанхаю. Вона оголосила про плани розгорнути 648 низькоорбітальних супутників цього року і до 15 000 до 2030 року.
Starlink наразі має близько 7 000 супутників і поставила собі за мету до кінця десятиліття запустити 42 000 супутників.
Минулого року SpaceSail залучила 6,7 млрд юанів ($930 млн) у раунді фінансування, який очолив державний інвестиційний фонд, що займається модернізацією виробничих потужностей Китаю.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.