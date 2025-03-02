У компанії Starlink зʼявилися конкуренти на ринку супутникового інтернету — Finance.ua

У компанії Starlink зʼявилися конкуренти на ринку супутникового інтернету Сьогодні 06:19 — Технології&Авто

У компанії Starlink зʼявилися конкуренти на ринку супутникового інтернету

Starlink стикається з дедалі жорсткішими викликами своєму домінуванню на ринку високошвидкісного супутникового інтернету, в тому числі з боку китайського конкурента, та іншого сервісу, що фінансується засновником Amazon Джеффом Безосом.

Про це пише Reuters.

Хто конкурує зі Starlink

Шанхайська компанія SpaceSail у листопаді підписала угоду про вихід на ринок Бразилії і оголосила, що веде переговори з більш ніж 30 країнами. Через два місяці вона почала роботу в Казахстані.

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Окремо Бразилія веде переговори з інтернет-сервісом Безоса Project Kuiper і канадською компанією Telesat.

Starlink з 2020 року запустила на низьку навколоземну орбіту — висоту менше 2 000 км — більше супутників, ніж всі її конкуренти разом узяті.

Зазначається, що минулого року Китай запустив рекордні 263 низькоорбітальні супутники.

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Мало хто з міжнародних конкурентів Маска має такі ж амбіції, як SpaceSail, яка контролюється муніципальним урядом Шанхаю. Вона оголосила про плани розгорнути 648 низькоорбітальних супутників цього року і до 15 000 до 2030 року.

Starlink наразі має близько 7 000 супутників і поставила собі за мету до кінця десятиліття запустити 42 000 супутників.

Минулого року SpaceSail залучила 6,7 млрд юанів ($930 млн) у раунді фінансування, який очолив державний інвестиційний фонд, що займається модернізацією виробничих потужностей Китаю.

Економічна Правда За матеріалами:

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