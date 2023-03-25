Стала відома ціна електрокросовера Peugeot е-2008 на українському ринку (фото) — Finance.ua
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Стала відома ціна електрокросовера Peugeot е-2008 на українському ринку (фото)

Фондовий ринок
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Компанія Peugeot готується вивести на ринок України електричну версію свого найпопулярнішого кросовера. Йдеться про стильний та неймовірно комфортний е-2008.
Peugeot е-2008 виглядає максимально сучасно та отримав передове оснащення, тому виробник покладає на новинку великі надії. Кросовер оснащений одним електромотором потужністю 136 к.с. і 260 Нм крутного моменту, який дозволяє розганятися з місця до «сотні» за 9 секунд і розвивати максимальну швидкість в 150 км/год. Батарея на 50 кВт забезпечує пробіг на одному заряді до 330 км. При використанні швидкоі зарядки потужністю 100 кВт заряд акумулятора до 80% можна поповнити за 30 хвилин.
Стала відома ціна електрокросовера Peugeot е-2008 на українському ринку (фото)
В Україні Peugeot е-2008 буде представлений виключно в топовій комплектації GT, яка здатна задовольнити потреби навіть найвибагливіших шанувальників марки. У оснащення електричного кросовера входять системи безпеки ABS та ESP, адаптивний круїз-контроль з функцією «Stop&Go», система попередження зіткнення, екстреного гальмування, утримання у смузі руху та контролю стану водія.

Ціна

Також є парктронік, світлодіодні Full LED фари з адаптивним далеким світлом «High Beam Assist», 10-дюймовий екран мультимедії, яка підтримує Android Auto і Apple Car Play і цифрова панель приладів. Як опція для авто будуть пропонуватися 18-дюймові легкосплавні диски, панорамний люк та система сигналізації. Вартість новинки на українському ринку починатиметься від 1 369 000 грн.
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За матеріалами:
autocentre.ua
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