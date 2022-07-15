США зняли санкції з дочок Альфа-Банку та «Газпрому» — Finance.ua

США зняли санкції з дочок Альфа-Банку та «Газпрому» Вчора 10:48 — Світ

США зняли санкції з дочок Альфа-Банку та «Газпрому»

США тимчасово (до 16 грудня) дозволили проводити низку транзакцій з росією. Зокрема, виключили з санкційного списку дочірню компанію « Альфа-Банк у» в Казахстані та дозволили проводити операції з колишньою дочкою «Газпрому» — Gazprom Germania, а також дозволили укладати угоди щодо добрив і ліків.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Відомство опублікувало генеральні ліцензії на торгівлю з росією деякими товарами.

Ці угоди стосуються виробництва, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів. Також обладнання, ліків, медичних виробів, запасних частин та комплектуючих для медичних виробів та інше. Окрім цього, дозволили заключати договори щодо профілактики, діагностики або лікування коронавірусу та іншу медичну науково-дослідну діяльність.

Також йдеться про їжу для людей, включаючи сирі, оброблені та упаковані продукти, живі тварини. Крйм того:

вітаміни і мінерали;

харчові добавки або добавки;

бутильована питна вода;

корми для тварин;

насіння продовольчих культур;

добрива або органічні добрива.

При цьому росіянам і далі не можна відкривати або вести платіжний рахунок для або від імені будь-якої організації, на яку поширюється дія санкцій.

Дозвіл на угоди з російськими компаніями

Повідомляють також, що міністерство фінансів США 14 липня дозволило проведення угод до 16 грудня з колишньою компанією Gazprom Germania GmbH. З 20 червня 2022 року її перейменували на Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).

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Дочірні компанії SEFE Group із назвою «Газпром», включаючи Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка торгує як Gazprom Energy, відповідно змінили назви компаній.

У SEFE заявляли, що перейменування показує зміну позиції групи та надсилає чіткий сигнал ринку. Мовляв, нова назва показує нову роль SEFE Group у забезпеченні енергопостачання в Німеччині та Європі. Компанія має амбіції бути гравцем на ринку на довгий термін.

Крім того, Мінфін США нагадав, що Штати ніколи й не запроваджували санкцій на виробництво, продаж і транспортування товарів, пов’язаних із сільським господарством та ліків із росії.

Нагадаємо, раніше уряд Канади вивів з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік». Вона була доставлена ​​в країну з росії для ремонту, але повернути її стало неможливим через обмеження, запроваджені проти рф.

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