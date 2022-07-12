США попередили про подорожчання нафти, якщо не обмежити ціни на російське паливо — Finance.ua

США попередили про подорожчання нафти, якщо не обмежити ціни на російське паливо Вчора 15:34 — Енергетика

Світова ціна на нафту може зрости на 40% до приблизно 140 доларів за барель. Це станеться, якщо не буде прийнято запропоноване про стелю цін на російську нафту, що не дозволяє робити поставки нижче від цієї ціни, заявив представник Мінфіну США.

Про це повідомляє Reuters

Міністр фінансів США Джанет Йеллен обговорить з міністром фінансів Японії Шунічі Судзукі реалізацію пропозиції США про верхню цінову стелю і розвиток світової економіки, коли вони зустрінуться у вівторок, сказав чиновник.

Мета полягала в тому, щоб встановити ціну на рівні, що покриває граничні витрати виробництва в росії, щоб москва була зацікавлена в продовженні експорту нафти, але не на досить високому рівні, щоб дозволити їй фінансувати війну проти України, сказав чиновник.

За словами чиновника, Японські офіційні особи висловили стурбованість з приводу того, що цінова межа була встановлена занадто низькою, але не відкинули потенційний діапазон цін від 40 до 60 доларів за барель.

Йеллен використовує свою першу поїздку в Індо-Тихоокеанський регіон в якості міністра фінансів, щоб заручитися підтримкою запропонованого обмеження цін на російську нафту і відповісти на питання про його ефективність, якщо Індія, Китай та інші країни, що купують дешеву російську нафту, не братимуть участі в проекті.

Сполучені Штати та інші багаті країни «Великої сімки» — Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія і Японія, а також Європейський Союз — в червні домовилися вивчити питання про введення обмеження, щоб скоротити доходи москви і спустошити її військовий бюджет, але подробиці поки опрацьовуються.

Оскільки Європейський Союз готується ввести поетапне ембарго на російську нафту і заборонити морське страхування для всіх танкерів, що перевозять російську нафту, очікується, що Великобританія підтримає цей крок. Йеллен розглядає обмеження як спосіб зберегти потік нафти і запобігти подальшому зростанню цін, який може призвести до рецесії.

Нагадаємо, за прогнозом світові ціни на нафту до кінця 2022 року впадуть до 65 доларів. Вартість російської нафти, яка продається зі значним дисконтом, впаде до 20-25 доларів за барель.

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