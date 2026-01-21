0 800 307 555
укр
США затримали в Карибському морі ще один танкер російського тіньового флоту

Світ
30
Об’єднані сили США у рамках операції «Південний спис» (Southern Spear) в Карибському морі у вівторок, 20 січня, затримали черговий нафтовий танкер зі складу тіньового флоту рф Sagitta.
Про це йдеться у дописі Південного командування збройних сил США (SOUTHCOM) у соцмережі Х.

Деталі затримання

«ЗС США на підтримку дій Міністерства внутрішньої безпеки затримали танкер Sagitta. Затримання чергового танкера, який діяв із порушенням оголошеного президентом Дональдом Трампом карантину для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні, свідчить про наше прагнення гарантувати, що нафта з Венесуели буде вивозитись лише на законних підставах та за умови належної координації з Вашингтоном», — заявили у SOUTHCOM.
У командуванні підкреслили, що затримання відбулося без інцидентів, та що Об’єднані сили продовжують діяти у Західній півкулі й забезпечувати безпеку американського народу.
Sagitta став сьомим танкером, затриманим Сполученими Штатами за порушення санкцій проти Венесуели.
Хоча у повідомленні SOUTHCOM не вказується про зв’язок затриманого судна з росією, раніше ЗМІ писали, що танкер Sagitta використовувався для транспортування російської нафти в обхід санкцій, запроваджених низкою країн, зокрема, США й Україною, а також Європейським Союзом.
До зони оперативної відповідальності Південного командування ЗС США входять Центральна та Південна Америка і Карибський басейн.
За матеріалами:
Укрінформ
Експорт нафтиНафта
