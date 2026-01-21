США затримали в Карибському морі ще один танкер російського тіньового флоту Сьогодні 21:17 — Світ

Об’єднані сили США у рамках операції «Південний спис» (Southern Spear) в Карибському морі у вівторок, 20 січня, затримали черговий нафтовий танкер зі складу тіньового флоту рф Sagitta.

Про це йдеться у дописі Південного командування збройних сил США (SOUTHCOM) у соцмережі Х.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Деталі затримання

«ЗС США на підтримку дій Міністерства внутрішньої безпеки затримали танкер Sagitta. Затримання чергового танкера, який діяв із порушенням оголошеного президентом Дональдом Трампом карантину для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні, свідчить про наше прагнення гарантувати, що нафта з Венесуели буде вивозитись лише на законних підставах та за умови належної координації з Вашингтоном», — заявили у SOUTHCOM.

У командуванні підкреслили, що затримання відбулося без інцидентів, та що Об’єднані сили продовжують діяти у Західній півкулі й забезпечувати безпеку американського народу.

Читайте також Італія вперше затримала танкер тіньового флоту

Sagitta став сьомим танкером, затриманим Сполученими Штатами за порушення санкцій проти Венесуели.

Хоча у повідомленні SOUTHCOM не вказується про зв’язок затриманого судна з росією, раніше ЗМІ писали, що танкер Sagitta використовувався для транспортування російської нафти в обхід санкцій, запроваджених низкою країн, зокрема, США й Україною, а також Європейським Союзом.

До зони оперативної відповідальності Південного командування ЗС США входять Центральна та Південна Америка і Карибський басейн.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.