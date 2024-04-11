США запровадили обмеження проти компаній із росії, Китаю та ОАЕ — Finance.ua
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США запровадили обмеження проти компаній із росії, Китаю та ОАЕ

Світ
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США запровадили обмеження проти компаній із росії, Китаю та ОАЕ
США запровадили обмеження проти компаній із росії, Китаю та ОАЕ
США запровадили експортні обмеження щодо трьох компаній із росії, шести з Китаю і двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).
Про це йдеться у заяві Міністерства торгівлі США.
За словами уряду США, ці компанії могли «діяти всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів».
Зокрема під обмеженнями серед російських організацій опинилися: підприємство «Аеросила», яке виробляє допоміжні силові установки, повітряні гвинти та силові перетворювачі для надзвукових літаків; «Дельта-Аеро», серед видів діяльності якої - ремонт і технічне обслуговування літальних апаратів; та «ОДК-Стар», яке займається розробкою, виробництвом і сервісним обслуговуванням комплексних систем паливоживлення і управління газотурбінними двигунами.
У міністерстві підозрюють, що разом із китайською Shenzhen Jiasibo Technology вони «у складі мережі» могли закуповувати аерокосмічні компоненти, включно з компонентами подвійного призначення для застосування в БПЛА, для Іранської авіабудівної промислової компанії.
«Ці компоненти застосовуються для розробки і виробництва БПЛА серії Shahed, які використовувалися Іраном для нападу на нафтові танкери на Близькому Сході», — йдеться в заяві.
Управління з контролю над іноземними активами Мін'юсту США (OFAC) внесло компанії «Дельта-Аеро», «Аеросила» та АТ «ОДК-Стар» до санкційного SDN-списку.
Ще одна компанія з Китаю — Jiangxi Xintuo Enterprise — могла підтримувати Збройні сили РФ, йдеться у заяві.
Китайські LINKZOL (Beijing) Technology і Xi’an Like Innovative Information Technology занесені до списку, оскільки їх підозрюю\ть їх у «придбанні товарів американського походження на підтримку зусиль Китаю з військової модернізації, зокрема на підтримку військової розвідки». Цю саму причину Мінторг США наводить, обґрунтовуючи введення обмежень проти Beijing Anwise Technology і SITONHOLY (Tianjin), що перебувають під управлінням Китаю.
Компанії з ОАЕ — Khalaj Trading LLC і Mahdi Khalaj Amirhosseini — могли брати участь в експорті та спробах експорту зі США до Ірану товарів, включених до списку комерційного контролю.
За матеріалами:
Економічна Правда
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