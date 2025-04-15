США запропонували Ірану передати збагачений уран до росії, — The Guardian Сьогодні 18:12

США пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану до третьої країни, наприклад, до Росії. Так Вашингтон продовжує свої спроби згорнути ядерну програму Тегерана та не допустити її використання для створення ядерної зброї.

Про це повідомляє The Guardian

Питання передачі урану третій стороні, за даними видання, порушували на непрямих переговорах між главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом, які відбулися 12 квітня. Однак це питання вважається одною з головних перешкод на шляху до майбутньої ядерної угоди між США та Іраном.

Очікується, що Іран відкине пропозицію американської сторони про передачу запасів урану. Він наполягає на тому, щоб запас, накопичений за останні чотири роки, залишився на його території під суворим контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Страховка на випадок відмови США

Тегеран вважає уран запобіжником або своєрідною страховкою на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з угоди. Адже президент США Дональд Трамп у 2018 році вже відмовлявся від домовленостей, досягнутих за президентства Барака Обами у 2015 році.

У Тегерані наголошують: якщо запаси будуть вивезені, а США знову зірвуть угоду, Ірану доведеться відновлювати програму збагачення урану з нуля.

Хоча більшість переговорів 12 квітня проводилися опосередковано, за посередництва Оману, відбулися також і прямі зустрічі Віткоффа з Арагчі.

Наступна зустріч американської та іранської сторін щодо ймовірної ядерної угоди відбудеться 19 квітня в Римі. Це розглядається як політичний жест Трампа в бік Італії, пише The Guardian. Відомо також, що віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуватиме в Римі протягом великодніх вихідних.

Ядерна угода США та Ірану

Нагадаємо, у 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Франція, Британія, а також Німеччина уклали угоду, що обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій.

Під час першого терміну президентства Дональд Трамп вийшов з угоди та поновив санкції проти Тегерану.

Цього року Трамп вирішив укласти нову ядерну угоду з Іраном. На початку березня Трамп у листі верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї запропонував укласти нову угоду щодо своєї ядерної програми, а у разі відмови пригрозив масованими ударами по території країни.

Іран заявив про готовність до переговорів, але через посередників.

12 квітня відбувся перший раунд непрямих переговорів. І США, і Іран заявили, що провели «позитивні» та «конструктивні» переговори в Омані.

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