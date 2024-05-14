США заборонили імпорт урану з росії — Finance.ua

США заборонили імпорт урану з росії Сьогодні 10:13

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав двопартійний законопроєкт, що забороняє імпорт російського урану.

Радник президента з національної безпеки Джейк Салліван назвав цей закон історичним. За його словами, це зміцнить енергетичну та економічну безпеку Штатів, зменшивши і в кінцевому підсумку усунувши залежність від Росії в галузі цивільної ядерної енергетики.

«Новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе забезпечити безпеку нашого енергетичного сектору для майбутніх поколінь. А завдяки безпрецедентному федеральному фінансуванню в розмірі 2,72 мільярда доларів, яке Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, він дасть змогу запустити нові збагачувальні потужності у США і дасть зрозуміти промисловості, що ми прихильні довгостроковому зростанню нашого ядерного сектора», — додав він.

Заборона на імпорт урану рф

На початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати не стали вводити заборону на імпорт російського урану. ЗМІ писали, що ці поставки критично важливі для американських АЕС.

На початку березня цього року Сенат проголосував за двопартійний проєкт відповідного закону. Імпорт буде заборонено через 90 днів після його ухвалення. Він надасть пільги до 2028 року комунальним підприємствам, які будуть змушені зупинити ядерні реактори після припинення поставок.

УНІАН За матеріалами:

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