США виставили умову щодо гарантій безпеки для України, — Politico

США хочуть насамперед укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами євродипломата і ще однієї людини, саме ця умова стала ключовою в американських пропозиціях Києву минулого тижня.
Так, у вівторок, держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками заявив, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але пізніше.
Інший євродипломат повідомив, що Рубіо сказав про гарантії безпеки для України під час переговорів у Женеві. Однак він не вдавався в подробиці і не повторював цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами.
Також глава Держдепу згадав у загальних рисах кілька інших питань, які потрібно вирішити після укладення угоди. Як пише Politico, європейці мали на увазі питання територій і заморожені активи рф.
Білий дім зі свого боку наполягає, що будь-який мирний план матиме гарантії безпеки.
«Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України», — заявила заступник речника Білого дому Анна Келлі.
Держдепартамент США не відповів на запит Politico про коментар.
Також видання пише, що в четвер Рубіо сказав своїм європейським колегам, що США не розглядаються як справедливий посередник на переговорах. Причина в тому, що Вашингтон одночасно надає військову допомогу Україні і вводить санкції проти росії.
Говорячи загалом про мирний план, деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить чашу терезів у бік росії.
«Жодного слова про права людини, гуманітарний план, міжнародне право або принципи. Це створює нову європейську „архітектуру безпеки“, повну дірок», — додав третій євродипломат.

Мирний план США та гарантії безпеки

Нагадаємо, нещодавно США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни, який складався з 28 пунктів.
Згідно з планом, Україна мала вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки.
Ба більше, від Києва вимагали відмови від НАТО, а від Альянсу — ніколи не приймати Україну у військовий блок.
Але як писало Axios, крім основного документа, Києву передали ще один. У ньому якраз ішлося про гарантії безпеки за аналогією НАТО.
Зокрема, що в разі нового нападу росії, США і Європа будуть зобов’язані відреагувати, включно з можливим застосуванням військової сили. Такі гарантії, якщо вірити Axios, Вашингтон має намір надати на 10 років з можливістю продовження. Варто зазначити, що з огляду на вигідність початкового плану росії, у неділю, 23 листопада, в Женеві було організовано екстрену зустріч делегацій США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.
За матеріалами:
РБК-Україна
