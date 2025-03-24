США виключили з санкційного списку криптосервіс росіян — Finance.ua
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США виключили з санкційного списку криптосервіс росіян

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США виключили з санкційного списку криптосервіс росіян
США виключили з санкційного списку криптосервіс росіян
Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) виключило криптосервіс Tornado Cash зі списку санкційних осіб та послабило обмеження щодо його засновника, громадянина росії.
Згідно з оновленням на сайті OFAC, Tornado Cash більше не входить до списку Specially Designated Nationals (SDN), до якого вносять осіб і компанії, що підпадають під санкції.
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Tornado Cash — це криптоміксер на базі Ethereum, який у серпні 2022 року був внесений до санкційного списку через підозри у відмиванні понад 7 мільярдів доларів, зокрема 455 мільйонів, викрадених північнокорейською хакерською групою Lazarus.
Криптосеріс заснував росіянин Роман Семенов, котрого за відмивання коштів розшукує ФБР. Семенов і його спільники, що контролюють сервіс Tornado Cash, ймовірно, брали участь у транзакціях, що порушують санкції на сотні мільйонів доларів, допомагаючи Lazarus Group переказувати злочинні доходи з криптовалютного гаманця, який був визначений Управлінням з контролю за іноземними активами як заблоковане майно.
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Раніше європейські посадовці заявляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа зменшила свою участь у зусиллях із запровадження санкцій проти росії. За словами джерел Bloomberg, США були практично відсутні в кількох робочих групах, створених для боротьби зі спробами обійти санкції, накладені на Кремль.
Посадовці стверджують, США здебільшого не реагують на діяльність однієї з груп, яка зосереджена на тому, щоб перешкодити росіянам отримати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї. Інша група, про яку США мовчать, присвячена моніторингу та забезпеченню дотримання встановленого «Групою семи» верхнього ліміту цін на російську нафту.
За матеріалами:
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