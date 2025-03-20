Британія зняла санкції з російського мільярдера Ахмедова — Finance.ua
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Британія зняла санкції з російського мільярдера Ахмедова

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Британія зняла санкції з російського мільярдера Ахмедова
Британія зняла санкції з російського мільярдера Ахмедова
Великобританія виключила зі санкційного списку російського бізнесмена, колишнього співвласника газодобувної компанії «Нортгаз» Фархада Ахмедова.
Про це повідомили в британському Міністерстві фінансів.
Великобританія запровадила санкції проти Ахмедова у квітні 2022 року. Влада країни тоді повідомила, що мільярдер підтримує російський уряд, оскільки веде бізнес у секторі, «стратегічно важливому» для влади. Активи бізнесмена були заморожені.
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Також проти Ахмедова було введено санкції Євросоюзу — їх зняли у вересні 2023 року. 2024 року мільярдер виграв судовий процес у Ради ЄС у Люксембурзі. Суд ЄС ухвалив скасувати санкції проти бізнесмена оголосивши, що Рада ЄС не надала достатніх доказів того, що Ахмедов був «впливовим бізнесменом» у секторах, які фінансують російську агресію.
Ахмедов має громадянство рф і Азербайджану. Він — колишній співвласник газодобувної компанії «Нортгаз» та посідає 82-те місце в рейтингу найбагатших бізнесменів росії за версією Forbes. Його статки у 2024 році становили 1,6 млрд доларів.
Ім’я Ахмедова привернуло широку увагу у березні 2023 року після публікації аудіозапису передбачуваної розмови між ним та російським музичним продюсером Йосипом Пригожіним. На записі співрозмовники критично висловлювалися про російське вторгнення в Україну, президента Володимира путіна та його оточення.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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