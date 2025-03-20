Британія зняла санкції з російського мільярдера Ахмедова — Finance.ua

Британія зняла санкції з російського мільярдера Ахмедова Сьогодні 17:20 — Світ

Британія зняла санкції з російського мільярдера Ахмедова

Великобританія виключила зі санкційного списку російського бізнесмена, колишнього співвласника газодобувної компанії «Нортгаз» Фархада Ахмедова.

Про це повідомили в британському Міністерстві фінансів.

Великобританія запровадила санкції проти Ахмедова у квітні 2022 року. Влада країни тоді повідомила, що мільярдер підтримує російський уряд, оскільки веде бізнес у секторі, «стратегічно важливому» для влади. Активи бізнесмена були заморожені.

Також проти Ахмедова було введено санкції Євросоюзу — їх зняли у вересні 2023 року. 2024 року мільярдер виграв судовий процес у Ради ЄС у Люксембурзі. Суд ЄС ухвалив скасувати санкції проти бізнесмена оголосивши, що Рада ЄС не надала достатніх доказів того, що Ахмедов був «впливовим бізнесменом» у секторах, які фінансують російську агресію.

Ахмедов має громадянство рф і Азербайджану. Він — колишній співвласник газодобувної компанії «Нортгаз» та посідає 82-те місце в рейтингу найбагатших бізнесменів росії за версією Forbes. Його статки у 2024 році становили 1,6 млрд доларів.

Ім’я Ахмедова привернуло широку увагу у березні 2023 року після публікації аудіозапису передбачуваної розмови між ним та російським музичним продюсером Йосипом Пригожіним. На записі співрозмовники критично висловлювалися про російське вторгнення в Україну, президента Володимира путіна та його оточення.

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