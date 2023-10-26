США вигадали спосіб, як знизити енергетичну залежність від рф — Finance.ua

США вигадали спосіб, як знизити енергетичну залежність від рф Вчора 11:29 — Енергетика

США вигадали спосіб, як знизити енергетичну залежність від рф

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу із проханням виділити кошти на розвиток енергетичної автономії країни. Таким чином США хочуть знизити енергетичну залежність від рф.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Офіційні джерела з Білого дому повідомляють, що США потребують додаткових ресурсів для розширення своїх внутрішніх можливостей у сфері уранового збагачення.

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Такий крок розглядається як стратегічний, оскільки залежність від постачання урану з росії є загрозою для економічної стабільності та ядерної галузі США, особливо з огляду на останні події в Україні, пов’язані з російським військовим втручанням.

У Білому домі наголошують, що без вжиття заходів росія домінуватиме на світовій арені в галузі урану, що негативно позначиться на позиціях союзників та партнерів США. На їхню думку, необхідно запровадити довгострокові обмеження на імпорт збагаченого урану із росії.

Нагадаємо, Франція має намір інвестувати 1,7 млрд євро в розширення свого виробництва зі збагачення урану. Директор держкорпорації Orano підтвердив, що це рішення спрямоване на зниження залежності від російських ядерних ресурсів.

Згідно зі статистикою від Orano, «Росатом» займає провідну позицію у світі в галузі збагачення урану з часткою ринку в 43%. За ним ідуть міжнародна компанія Urenco Ltd з 31%, China National Nuclear Corp з 13% і сама Orano — 12%.

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