Болгарія веде переговори про продаж атомних реакторів, щоб забезпечити енергетичні потреби України — Finance.ua

Болгарія веде переговори про продаж атомних реакторів, щоб забезпечити енергетичні потреби України Вчора 06:25 — Енергетика

Болгарія веде переговори про продаж атомних реакторів, щоб забезпечити енергетичні потреби України

Болгарія веде перемовини про продаж двох атомних реакторів для того, щоб забезпечити енергетичні потреби України.

Про це заявив голова Народних Зборів Республіки Болгарія Росен Желязков під час виступу на другому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи.

«В області енергетики Болгарія веде перемовини про продаж двох ядерних реакторів для того, щоб забезпечити енергетичні потреби України. Ми хочемо допомогти та провести поновлення та реконструкцію України після закінчення війни», — розповів Желязков.

Читайте також Болгарія ввела податок на транзит російського газу в ЄС

Також він зазначив, що Болгарія готова поділитися з Україною своїм досвідом стосовно інтеграції до Європейського Союзу.

Нагадаємо, в липні 2023 року парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання за проектом АЕС «Белене».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.