Болгарія ввела податок на транзит російського газу в ЄС — Finance.ua

Болгарія ввела податок на транзит російського газу в ЄС Сьогодні 19:14 — Енергетика

Болгарія ввела податок на транзит російського газу в ЄС

Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.

Про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що це змусило трейдерів замислитися, чи не може цей крок спровокувати суперечку з рф і постачальниками палива на тлі й без того нестабільного ринку.

Новий законопроект вводить плату в розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара) за мегават-годину газу російського походження.

Це близько 20% ціни еталонного європейського газу, що продається в регіональному центрі Амстердама.

Болгарія не імпортує газ із росії для своїх власних потреб, але це важливий маршрут для трубопровідних потоків, які росія відправляє в Європу після масштабних скорочень у 2022 році.

Майже половина російського трубопровідного газу надходить до Болгарії з Туреччини трубопроводом «Турецький потік». Цей крок додає нову невизначеність на і без того напружений ринок.

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російське ПАТ «Газпром» припинило поставки на внутрішній ринок Болгарії торік після того, як країна відмовилася платити за паливо в рублях і переключилася на альтернативних постачальників, зокрема на Туреччину.

Минулого місяця болгарські законодавці схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти, що приведе країну в один ряд з іншими членами Європейського союзу.

Законопроєкт покликаний реалізувати санкції ЄС щодо росії, запроваджені у відповідь на її вторгнення в Україну.

За словами законодавців, які розробили цей захід, його метою є «справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, і збільшення доходів бюджету».

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