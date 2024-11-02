США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів — Finance.ua

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів
У п’ятницю, 1 листопада, США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів.
Про це повідомили в міністерстві оборони США.
«Цей пакет президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів США, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб. Він містить: перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкове озброєння», — йдеться у повідомленні.
До пакета увійшли:
- боєприпаси для ППО NASAMS
- ракети для ПЗРК Stinger
- обладнання та боєприпаси для безпілотників
- боєприпаси класу «повітря — земля»
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди
- ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW
- протитанкові системи Javelin та AT-4
- бронетранспортери Stryker
- стрілецька зброя та боєприпаси
- медичне обладнання
- обладнання та боєприпаси для знищення перешкод
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
Зокрема, США продовжують співпрацю з близько 50 країнами-членами та партнерами в межах Української оборонної контактної групи для координації зусиль щодо підтримки України у війні проти Росії.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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