США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів — Finance.ua

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів Сьогодні 13:33 — Казна та Політика

США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів

У п’ятницю, 1 листопада, США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів.

Про це повідомили в міністерстві оборони США.

«Цей пакет президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів США, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб. Він містить: перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкове озброєння», — йдеться у повідомленні.

До пакета увійшли:

боєприпаси для ППО NASAMS

ракети для ПЗРК Stinger

обладнання та боєприпаси для безпілотників

боєприпаси класу «повітря — земля»

боєприпаси для РСЗВ HIMARS

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди

ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW

протитанкові системи Javelin та AT-4

бронетранспортери Stryker

стрілецька зброя та боєприпаси

медичне обладнання

обладнання та боєприпаси для знищення перешкод

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Зокрема, США продовжують співпрацю з близько 50 країнами-членами та партнерами в межах Української оборонної контактної групи для координації зусиль щодо підтримки України у війні проти Росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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