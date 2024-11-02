США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів — Finance.ua
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США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів

Казна та Політика
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США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $425 мільйонів
У п’ятницю, 1 листопада, США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів.
Про це повідомили в міністерстві оборони США.
«Цей пакет президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів США, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб. Він містить: перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкове озброєння», — йдеться у повідомленні.
До пакета увійшли:
  • боєприпаси для ППО NASAMS
  • ракети для ПЗРК Stinger
  • обладнання та боєприпаси для безпілотників
  • боєприпаси класу «повітря — земля»
  • боєприпаси для РСЗВ HIMARS
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди
  • ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW
  • протитанкові системи Javelin та AT-4
  • бронетранспортери Stryker
  • стрілецька зброя та боєприпаси
  • медичне обладнання
  • обладнання та боєприпаси для знищення перешкод
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
Зокрема, США продовжують співпрацю з близько 50 країнами-членами та партнерами в межах Української оборонної контактної групи для координації зусиль щодо підтримки України у війні проти Росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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