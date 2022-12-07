США виділили $1,5 мільярда на гуманітарну підтримку України від початку війни — Finance.ua
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США виділили $1,5 мільярда на гуманітарну підтримку України від початку війни

Казна та Політика
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США виділили $1,5 мільярда на гуманітарну підтримку України від початку війни
США виділили $1,5 мільярда на гуманітарну підтримку України від початку війни
З метою забезпечення програм гуманітарної підтримки України, яка потерпає від війни, розв’язаної кремлем, Сполучені Штати виділили більше $1,5 мільярда від моменту масштабного вторгнення рф.
Про це повідомила під час засідання Ради Безпеки ООН представниця США при Економічній та Соціальній раді ООН посол Ліса Карті.
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«З 24 лютого тільки Сполучені Штати надали понад $1,5 мільярда гуманітарної допомоги для підтримки переміщених осіб, у тому числі біженців, та інших уразливих груп населення й громад в Україні та в регіоні», — зауважила посол.
Водночас, підкреслила вона, США усвідомлюють, що знадобиться більше внесків.
У цьому зв’язку вона привітала ініціативу Франції провести 13 грудня міжнародну конференцію, присвячену стійкості України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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