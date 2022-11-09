США виділяють $25 мільйонів для підтримки вразливого населення в Україні взимку — Finance.ua

США виділяють $25 мільйонів для підтримки вразливого населення в Україні взимку Сьогодні 11:27 — Казна та Політика

США виділяють $25 мільйонів для підтримки вразливого населення в Україні взимку

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд оголосила про виділення 25 мільйонів доларів, які підуть на підтримку вразливих груп населення в Україні протягом зими.

П ро це Томас-Грінфілд сказала під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ у вівторок.

«Я відвідала центр для переміщених осіб, який частково фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), який допомагає людям продовольством і притулком. Там я мала честь оголосити про додаткові 25 мільйонів доларів від USAID на підтримку вразливого населення в Україні протягом серйозної зими», — заявила вона.

За словами американської дипломатки, кошти будуть використані на допомогу для близько 75 тисяч домогосподарств, які найбільше постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.

Томас-Грінфілд також наголосила, що США вважають пріоритетною задоволення енергетичних потреб України на тлі обстрілів росією критичної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз виділить 175 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб та українських біженців в Україні та Молдові, а також допоможе з розгортанням прихистків для українців на час зими.

Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів рф.

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Економічна Правда За матеріалами:

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