США ввели санкції ще проти двох російських компаній — Finance.ua

США ввели санкції ще проти двох російських компаній Сьогодні 12:45

Штати запроваджують експортні обмеження щодо 11 компаній, серед яких — дві російські — «Авіатех» і «Авіазапчасть».

Про це йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі США, опубліковане у Федеральному реєстрі

До переліку компаній з експортними обмеженнями потрапили ще 11 суб’єктів господарювання.

«Ці одинадцять організацій були визначені урядом США як такі, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», — зазначають у повідомленні.

Зокрема, йдеться про компанії з М’янми, Китаю, Нікарагуа і росії.

У їх числі — російські фірми «Авіатех» і «Авіазапчасть».

Вони потрапили у список разом з іншими — Miya Win, Myanmar New Era Trading Company та Suntac Group — як такі, що «продають, закуповують та обслуговують військову техніку, яка дозволяє військовому режиму Бірми здійснювати порушення прав людини, а також жорстокі повітряні атаки, що призводять до загибелі та поранень цивільних осіб».

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.