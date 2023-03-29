США ввели санкції ще проти двох російських компаній — Finance.ua

США ввели санкції ще проти двох російських компаній
Штати запроваджують експортні обмеження щодо 11 компаній, серед яких — дві російські — «Авіатех» і «Авіазапчасть».
Про це йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі США, опубліковане у Федеральному реєстрі
До переліку компаній з експортними обмеженнями потрапили ще 11 суб’єктів господарювання.
«Ці одинадцять організацій були визначені урядом США як такі, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», — зазначають у повідомленні.
Зокрема, йдеться про компанії з М’янми, Китаю, Нікарагуа і росії.
У їх числі — російські фірми «Авіатех» і «Авіазапчасть».
Вони потрапили у список разом з іншими — Miya Win, Myanmar New Era Trading Company та Suntac Group — як такі, що «продають, закуповують та обслуговують військову техніку, яка дозволяє військовому режиму Бірми здійснювати порушення прав людини, а також жорстокі повітряні атаки, що призводять до загибелі та поранень цивільних осіб».
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