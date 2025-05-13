Тайвань надасть 2 млн доларів на розмінування України — Finance.ua
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Тайвань надасть 2 млн доларів на розмінування України

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Тайвань надасть 2 млн доларів на розмінування України
Тайвань надасть 2 млн доларів на розмінування України
Представники Міністерства оборони Литви та Агентства оборонних матеріалів обговорили з Представництвом Тайваню у Вільнюсі шляхи підтримки України, зосередивши увагу на розмінуванні. Тайвань заявив про намір долучитися до ініціатив Литви, з можливістю надати $2 мільйони на гуманітарне розмінування в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.
Литва та Тайвань підтвердили намір співпрацювати у сфері розмінування в Україні, визнаючи це одним із ключових викликів для безпеки мирного населення та відновлення постраждалих регіонів.
Литва, як лідер міжнародної коаліції з розмінування, підтримує залучення Тайваню до цієї гуманітарної ініціативи.
Внесок Тайваню стане вагомою підтримкою у розвитку гуманітарного розмінування в Україні, сприяючи подоланню наслідків російського вторгнення. Ця допомога є свідченням спільної відданості підтримці України в її прагненні до безпеки та відновлення.
Партнерство між Тайванем і Литвою демонструє, як співпраця між однодумцями може мати реальний гуманітарний ефект у кризових умовах. На церемонії підписання була присутня колишня президентка Цай, яка висловила радість від поглиблення співпраці між двома країнами.
Ця ініціатива доповнює вже наявний досвід спільної гуманітарної діяльності Тайваню та Литви на підтримку України. Раніше Тайвань фінансував відновлення українських шкіл і дитсадків, пошкоджених унаслідок війни, тим самим допомагаючи відновити освітній простір для дітей у постраждалих регіонах.
За матеріалами:
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