США, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти російського інтернет-хостингу Zservers — Finance.ua
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США, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти російського інтернет-хостингу Zservers

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США, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти російського інтернет-хостингу Zservers
США, Велика Британія та Австралія запровадили санкції проти російського інтернет-хостингу Zservers
США спільно з Великою Британією та Австралією 11 лютого запровадили санкції проти російського інтернет-хостингу Zservers та двох громадян рф за кіберзлочинність.
Про це йдеться у повідомленні американського Міністерства фінансів.
«У координації з Австралією та Великою Британією США сьогодні вводять санкції проти компанії Zservers, російського постачальника послуг хостингу та двох російських громадян, які виконували функції операторів Zservers, за їхню роль у підтримці атак з використанням програмного забезпечення для вимагання грошей «, — розповіли у міністерстві.
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Як стверджується у Мінфіні США, Zservers, що базується у місті Барнаул у рф, надавала послуги стійкого до блокувань «куленепробивного» хостингу (based bulletproof hosting, BPH) хакерській групі LockBit, включаючи оренду численних IP-адрес, які їх використовували для координації та запуску атак своїх програм-вимагачів.
«LockBit, російська хакерська група, найбільш відома своїм однойменним варіантом програм-вимагачів, є одним із найбільш поширених варіантів програм-вимагачів і відповідальна за атаку в листопаді 2023 року на американського брокера-дилера Industrial Commercial Bank of China», — йдеться у повідомленні.
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До санкційного списку також увійшли громадяни рф, адміністратори Zservers Олександр Мішин і Олександр Большаков. Все їхнє майно які знаходяться в США або у володінні чи під контролем осіб з Америки, заблоковано.
Крім того, проти фінансових установ та інших осіб, які беруть участь у певних операціях, або діяльності Zservers можуть бути запроваджені санкції. Порушення цих обмежень також може призвести до адміністративного чи кримінального покарання.
За матеріалами:
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