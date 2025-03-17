США та Україна спільно створять бойові безпілотники нового покоління — Finance.ua

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США та Україна спільно створять бойові безпілотники нового покоління

Технології&Авто
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США та Україна спільно створять бойові безпілотники нового покоління
США та Україна спільно створять бойові безпілотники нового покоління
Американські оборонні стартапи об’єднують зусилля з українськими виробниками для створення вдосконалених безпілотників, які можуть надійти на озброєння армії США. Такі спільні проєкти привернули увагу Пентагону через ефективність українських дронів, перевірених у реальних бойових умовах.
Венчурний капітал США інвестував мільярди доларів у розробку невеликих безпілотників, однак їхні моделі часто виявлялися дорогими і не продемонстрували високої надійності в умовах сучасних конфліктів. Водночас українські компанії налагодили масове виробництво дешевших дронів, стійких до радіоелектронної боротьби, що зробило їх цікавими для американських військових.
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У 2023 році каліфорнійський стартап CX2 уклав угоду з українськими партнерами, об’єднавши своє програмне забезпечення і сенсори з українськими безпілотниками. Цей спільний проєкт отримав позитивну оцінку з боку Міноборони США і може незабаром почати постачання в армію.
За оцінками, Сполучені Штати здатні випускати близько 100 тисяч дронів на рік, тоді як Україна виготовила понад 2 мільйони безпілотників тільки за минулий рік. Деякі з них здатні долати сотні кілометрів і застосовувалися для ударів по об’єктах у глибині території росії.
Українські компанії мають намір зробити сектор безпілотників одним із ключових драйверів економічного відновлення країни після війни. У рамках цієї стратегії вони активно шукають інвесторів і клієнтів у США, зміцнюючи співпрацю з американськими військовими і технологічними стартапами.
За матеріалами:
Cryptonews
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