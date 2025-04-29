США та Мексика уклали дві ключові угоди у сільгоспсекторі — Bloomberg Сьогодні 19:29 — Світ

США та Мексика досягли двох ключових угод у сфері сільського господарства на тлі загрози ескалації напруженості через мита Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Мексика зобов’язалася до кінця поточного п’ятирічного водного циклу, який завершується 24 жовтня, збільшити постачання води фермерам у США з шести приток річки Ріо-Гранде.

«Мексика погодилася з вимогою США вжити низку заходів для запобігання потенційній нестачі в постачанні води з Мексики до кінця циклу, передбачаючи негайну передачу води, а також протягом наступного сезону дощів», — йдеться в заяві міністерства сільського господарства Мексики.

Крім того, США та Мексика домовилися боротися зі шкідником-гвоздиком, який загрожує здоров’ю худоби. Це дозволило уникнути можливого обмеження імпорту мексиканської худоби до США, про яке раніше попереджала американська сторона.

Видання зазначає, що Мексика знаходить шляхи співпраці зі США, незважаючи на конфронтаційний підхід адміністрації Трампа.

«Це є хорошим знаком для Мексики, оскільки вона прагне позбавитися від мит, які Трамп запроваджує на автозапчастини, сталь та інші товари», — йдеться у статті.

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