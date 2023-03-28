США судитимуться з найбільшою криптобіржею світу Binance — Finance.ua
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США судитимуться з найбільшою криптобіржею світу Binance

Криптовалюта
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Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на найбільшу в світі криптовалютну біржу Binance та її генерального директора Чанпенг Чжао через порушення американського законодавства.
Про це повідомляє Bloomberg.
Комісія вважає, що Binance та її гендиректор, відомий як CZ, регулярно порушували американські правила торгівлі деривативами. На думку регулятора, Binance повинна була зареєструватися в агентстві багато років тому і продовжує порушувати правила США.
У своїй заяві Binance назвала позов CFTC «несподіваним і таким, що розчаровує». Біржа заявила, що співпрацює з регулятором вже більше двох років і продовжить співпрацювати з органами влади в США та інших країнах.
Чжао заявив, що скарга комісії «схоже, містить неповне викладення фактів, і ми не згодні з характеристикою багатьох питань, заявлених у скарзі». Він додав, що дотримується політики Binance, в зокрема щодо приватної інформації, такої як дані лістингу.
CFTC є цивільним державним органом, а відтак не може висувати кримінальні звинувачення проти фірм або домагатися тюремного ув’язнення для окремих осіб. Однак справи від регулятора можуть призвести до значних штрафів та інших санкцій проти компаній і приватних осіб.
Окрім позову проти Чжао та кількох компаній Binance, CFTC також звинуватила Семюела Ліма, колишнього директора з питань комплаєнсу Binance, у порушенні своїх правил.
Агентство заявило, що Чжао, Лім та інші топ-менеджери не змогли належним чином наглядати за діяльністю Binance і вжили заходів для порушення законів США, в тому числі давали вказівки американським клієнтам використовувати VPN для приховування свого місцезнаходження і рекомендували «VIP-клієнтам» зі зв’язками в США відкривати рахунки в Binance на ім’я підставних компаній.
Binance також не впровадила ефективну програму боротьби з відмиванням грошей, вважають у реагуляторі США, та не встановила необхідних гарантій для визначення справжньої ідентичності клієнтів.
CFTC є одним з кількох американських органів, які розслідують діяльність Binance. Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж ретельно перевіряє, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
Економічна Правда
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