США стали найбільшим постачальником нафти в ЄС: скільки втратила росія — Finance.ua
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США стали найбільшим постачальником нафти в ЄС: скільки втратила росія

Енергетика
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США стали найбільшим постачальником нафти в ЄС: скільки втратила росія
США стали найбільшим постачальником нафти в ЄС: скільки втратила росія
росія через агресію проти України втратила статус основного постачальника нафти до Євросоюзу. Протягом останнього року її частка скоротилася до 4%, а на перше місце вийшли США — на них у грудні прийшлося 18% європейського імпорту.
Як повідомив Євростат, до лютого 2022 року від 24% до 31% загального обсягу імпортної нафти Євросоюзу (40-50 млн барелів на місяць) йшли з росії.
США були другим за величиною постачальником з часткою 10-13% (19-21 млн барелів).
Норвегія та Казахстан постачали приблизно стільки само і володіли часткою від 8% до 14%. Далі йшли Ірак (7-12%), Лівія та Велика Британія (по 5%).
Ситуація почала змінюватися з весни 2022 року. До кінця року російський імпорт скоротився до 7,6 млн барелів на місяць (4% від загального імпорту), що пов’язано з ембарго на імпорт морської сирої нафти з росії — воно набрало чинності в грудні 2022 року.
Зменшення імпорту з росії вдалося компенсувати збільшенням постачань з інших джерел.У грудні 2022 року найбільшими постачальниками сирої нафти були:
  • США — 34,5 млн барелів (18% від загального імпорту, на 6 відсоткових пунктів більше проти останнього кварталу 2021 року),
  • Норвегія — 32,9 млн барелів (17% від загального обсягу імпорту, +7 в.п.).
Імпорт із Лівії та Великої Британії зріс на кілька процентних пунктів (+2 в.п. та +4 в.п. відповідно). Імпорт із Казахстану та Іраку залишився на тому самому рівні або незначно зріс, якщо порівняти з останнім передвоєнним кварталом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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