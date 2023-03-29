США стали найбільшим постачальником нафти в ЄС: скільки втратила росія — Finance.ua

США стали найбільшим постачальником нафти в ЄС: скільки втратила росія Сьогодні 20:41 — Енергетика

США стали найбільшим постачальником нафти в ЄС: скільки втратила росія

росія через агресію проти України втратила статус основного постачальника нафти до Євросоюзу. Протягом останнього року її частка скоротилася до 4%, а на перше місце вийшли США — на них у грудні прийшлося 18% європейського імпорту.

Як повідомив Євростат, до лютого 2022 року від 24% до 31% загального обсягу імпортної нафти Євросоюзу (40-50 млн барелів на місяць) йшли з росії.

США були другим за величиною постачальником з часткою 10-13% (19-21 млн барелів).

Норвегія та Казахстан постачали приблизно стільки само і володіли часткою від 8% до 14%. Далі йшли Ірак (7-12%), Лівія та Велика Британія (по 5%).

Ситуація почала змінюватися з весни 2022 року. До кінця року російський імпорт скоротився до 7,6 млн барелів на місяць (4% від загального імпорту), що пов’язано з ембарго на імпорт морської сирої нафти з росії — воно набрало чинності в грудні 2022 року.

Зменшення імпорту з росії вдалося компенсувати збільшенням постачань з інших джерел.У грудні 2022 року найбільшими постачальниками сирої нафти були:

США — 34,5 млн барелів (18% від загального імпорту, на 6 відсоткових пунктів більше проти останнього кварталу 2021 року),

Норвегія — 32,9 млн барелів (17% від загального обсягу імпорту, +7 в.п.).

Імпорт із Лівії та Великої Британії зріс на кілька процентних пунктів (+2 в.п. та +4 в.п. відповідно). Імпорт із Казахстану та Іраку залишився на тому самому рівні або незначно зріс, якщо порівняти з останнім передвоєнним кварталом.

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