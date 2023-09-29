США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку — Finance.ua

США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку
Федеральна торгова комісія (FTC) подала судовий позов проти світового гіганта Amazon. Компанію звинувачують в порушенні антимонопольного законодавства.
Про це повідомляє CNBC.
Позов також підтримали генеральні прокурори 17 американських штатів. Справу розглядатиме Федеральний суд у Сіетлі.
Позивачі вважають, що Amazon використовує свою «монопольну владу» для завищення цін, а дії компанії погіршують якість товарів та шкодять конкуренції.
«Результат полягає в тому, що Amazon є монополістом і експлуатує свою монополію таким чином, що покупці та продавці платять більше за гірший сервіс», — сказала голова FTC Ліна Хан.
За її словами, в конкурентному світі монополія, яка підвищує ціни та погіршує якість обслуговування, створила б можливість для конкурентів і потенційних конкурентів прийти, залучити бізнес, розвиватися і конкурувати.
«…але незаконна монопольна стратегія Amazon закрила цю можливість, і в результаті за це безпосередньо платить громадськість», — додала вона.
Натомість в Amazon стверджують, що позов FTC не відповідає фактам і закону.
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