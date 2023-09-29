США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку — Finance.ua

США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку Сьогодні 02:46 — Фондовий ринок

США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку

Федеральна торгова комісія (FTC) подала судовий позов проти світового гіганта Amazon. Компанію звинувачують в порушенні антимонопольного законодавства.

Про це повідомляє CNBC

Позов також підтримали генеральні прокурори 17 американських штатів. Справу розглядатиме Федеральний суд у Сіетлі.

Позивачі вважають, що Amazon використовує свою «монопольну владу» для завищення цін, а дії компанії погіршують якість товарів та шкодять конкуренції.

«Результат полягає в тому, що Amazon є монополістом і експлуатує свою монополію таким чином, що покупці та продавці платять більше за гірший сервіс», — сказала голова FTC Ліна Хан.

За її словами, в конкурентному світі монополія, яка підвищує ціни та погіршує якість обслуговування, створила б можливість для конкурентів і потенційних конкурентів прийти, залучити бізнес, розвиватися і конкурувати.

«…але незаконна монопольна стратегія Amazon закрила цю можливість, і в результаті за це безпосередньо платить громадськість», — додала вона.

Натомість в Amazon стверджують, що позов FTC не відповідає фактам і закону.

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