США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку

Фондовий ринок
15
США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку
США позиваються проти Amazon через монополізацію ринку
Федеральна торгова комісія (FTC) подала судовий позов проти світового гіганта Amazon. Компанію звинувачують в порушенні антимонопольного законодавства.
Про це повідомляє CNBC.
Позов також підтримали генеральні прокурори 17 американських штатів. Справу розглядатиме Федеральний суд у Сіетлі.
Позивачі вважають, що Amazon використовує свою «монопольну владу» для завищення цін, а дії компанії погіршують якість товарів та шкодять конкуренції.
Читайте також
«Результат полягає в тому, що Amazon є монополістом і експлуатує свою монополію таким чином, що покупці та продавці платять більше за гірший сервіс», — сказала голова FTC Ліна Хан.
За її словами, в конкурентному світі монополія, яка підвищує ціни та погіршує якість обслуговування, створила б можливість для конкурентів і потенційних конкурентів прийти, залучити бізнес, розвиватися і конкурувати.
«…але незаконна монопольна стратегія Amazon закрила цю можливість, і в результаті за це безпосередньо платить громадськість», — додала вона.
Натомість в Amazon стверджують, що позов FTC не відповідає фактам і закону.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.