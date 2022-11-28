США послабили «нафтові» санкції проти Венесуели — Finance.ua
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США послабили «нафтові» санкції проти Венесуели

Енергетика
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США послабили санкції проти нафтового сектору Венесуели і дозволили американській компанії Chevron відновити видобуток нафти у країні після відновлення Венесуелою перемовин щодо гуманітарного плану.
Про це повідомляють Bloomberg, Мінфін США.
Так, компанія Chevron Corp. отримала ліцензію на відновлення видобутку нафти у Венесуелі після того, як санкції США зупинили всі роботи три роки тому. Причиною стало відновлення у суботу у Мехіко переговорів влади та опозиції Венесуели про спільну роботу над планом гуманітарних витрат.
Chevron отримала шестимісячну ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яка дозволяє компанії видобувати сиру нафту і нафтопродукти у Венесуелі. Буріння нових свердловин не дозволено.
Також компанії дозволено відновити експорт нафти, який був зупинений з 2019 року, коли США посилили санкції проти Венесуели. Весь експорт повинен йти в США, і компанії буде дозволено імпортувати сировину, в тому числі розріджувачі, які використовуються для збільшення видобутку нафти, з США.
Повернення Венесуели до перемовин щодо гуманітарного плану було ключовою умовою для послаблення обмежень на видобуток нафти в цій нафтозалежній країні.
Цього року видобуток нафти у Венесуелі відновився до 679 тисяч барелів на день, що значно менше, ніж 2,9 млн барелів десять років тому. Видобуток впав після санкцій і поганого управління нафтовими родовищами і нафтопереробними заводами при режимах Уго Чавеса і Мадуро.
За матеріалами:
Економічна Правда
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