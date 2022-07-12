США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф — Finance.ua

США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф Вчора 19:25 — Світ

США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф

Мінфін США опублікував список із 18 країн, через які рф намагається обходити західні санкції.

У ньому є держави колишнього СРСР: Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан. Також там вказані Туреччина, Китай, Бразилія, Індія, Ізраїль, Мексика, Сербія, ОАЕ, ПАР, Нікарагуа, Сінгапур, Тайвань.

У Мінфіні США заявили, що всі ці країни є «перевалочними пунктами» росії та білорусі.

Однак багато з цих держав заперечують підтримку росії. Зокрема, Китай демонстративно відмовляється допомагати москві, щоб проти нього не запровадили вторинні санкції. Проте окремі «приватні» китайські компанії вже потрапили під американські обмеження за співпрацю з рф.

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Туреччину підозрюють у причетності до продажу вкраденого українського зерна, оскільки у турецьких портах помічали російські судна із пшеницею. російська сторона заявляла, що це зерно із окупованого Криму. Проте проблеми з водою та мізерні врожаї раніше не дозволяли експортувати зерно з півострова.

Євросоюз хоче посилити санкційні заходи. У зв’язку з цим там планують створити «міністерство санкцій» — аналог Управління з контролю за фінансовими активами (OFAC) при американському Мінфіні.

Брюссель також працює над скороченням можливостей оминати санкції.

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