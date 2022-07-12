США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф — Finance.ua
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США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф

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США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф
США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф
Мінфін США опублікував список із 18 країн, через які рф намагається обходити західні санкції.
У ньому є держави колишнього СРСР: Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан. Також там вказані Туреччина, Китай, Бразилія, Індія, Ізраїль, Мексика, Сербія, ОАЕ, ПАР, Нікарагуа, Сінгапур, Тайвань.
У Мінфіні США заявили, що всі ці країни є «перевалочними пунктами» росії та білорусі.
Однак багато з цих держав заперечують підтримку росії. Зокрема, Китай демонстративно відмовляється допомагати москві, щоб проти нього не запровадили вторинні санкції. Проте окремі «приватні» китайські компанії вже потрапили під американські обмеження за співпрацю з рф.
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Туреччину підозрюють у причетності до продажу вкраденого українського зерна, оскільки у турецьких портах помічали російські судна із пшеницею. російська сторона заявляла, що це зерно із окупованого Криму. Проте проблеми з водою та мізерні врожаї раніше не дозволяли експортувати зерно з півострова.
Євросоюз хоче посилити санкційні заходи. У зв’язку з цим там планують створити «міністерство санкцій» — аналог Управління з контролю за фінансовими активами (OFAC) при американському Мінфіні.
Брюссель також працює над скороченням можливостей оминати санкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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