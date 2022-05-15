США підтримали комерційний експорт української електроенергії до Європи — Finance.ua

США підтримали комерційний експорт української електроенергії до Європи

Вчора 14:39 — Казна та Політика

Тимчасова повірена США у справах України Крістіна Квін запевнила керівництво енергетичної галузі України у політичній підтримці Сполученими Штатами Америки комерційного експорту нашої електроенергії до Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України у Фейсбуці

«Тимчасова повірена США у справах України Крістіна Квін високо оцінила постійну та надійну роботу української енергосистеми і в ізольованому режимі, особливо в умовах воєнного вторгнення росії та цілеспрямованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Американська сторона запевнила у політичній підтримці комерційного експорту української електроенергії до Європи та готовності сприяти цьому процесу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суботу відбулася робоча зустріч Крістіни Квін із міністром енергетики України Германом Галущенком та керівником НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним. Під час зустрічі сторони обговорили стан енергетичного сектору України, питання постачання природного газу, потреби у постачанні палива та питання ринку електроенергії.

Окремо йшлося про наслідки окупації Чорнобильської атомної електростанції, а також про утримання російськими військами Запорізької АЕС.

Як підкреслили в Міненергетики, сторони дійшли згоди про необхідність залучення МАГАТЕ для деокупації ЗАЕС, протистояння ядерному тероризму росії та, відповідно, посилення ядерної безпеки.

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