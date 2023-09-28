США підозрюють два найбільших швейцарська банка в допомозі росіянам обходити санкції — Finance.ua

США підозрюють два найбільших швейцарська банка в допомозі росіянам обходити санкції
Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків — Credit Suisse Group і UBS Group AG, через підозри в порушеннях законодавства, які дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з ситуацією.
«Те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку цього року, переросло в повномасштабне розслідування», — зазначають джерела.
Водночас розслідування все ще знаходиться на ранній стадії й може або взагалі не привести до звинувачень або завершитися мировим врегулюванням.
Основні претензії Мін'юсту щодо порушення режиму санкцій стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка у червні поглинула Credit Suisse, тепер також є фігурантом розслідування.
Міністерство юстиції США запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один зі співрозмовників.
Розслідування охоплює як обмеження, введені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, введені після анексії Криму у 2014 році, сказала інша особа.
За цей час більше тисячі багатих росіян потрапили в чорний список США, нагадує Bloomberg.
До початку російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд.
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