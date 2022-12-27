США передали Україні першу партію обладнання для ремонту електромереж — Finance.ua

США передали Україні першу партію обладнання для ремонту електромереж Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

США передадуть Україні обладнання для ремонту українських електромереж.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

США зазначають, що невдалі дії росії на полях битв спричинили атаки на критично важливу інфраструктуру України, що призвело до страждань і смертей українських мирних жителів.

Партнери України, включно зі Сполученими Штатами, роблять усе можливе, щоб зменшити шкоду, завдану ракетними ударами росії по критичній інфраструктурі.

росія випустила в Україну хвилі ракетних атак, націлених на енергетичну мережу.

Ці атаки посилюються зимовою погодою в Україні з низькою температурою протягом цих тижнів.

«Адміністрація працювала у партнерстві з Національними лабораторіями, промисловістю, комунальними службами та українським урядом щоб знайти доступне обладнання в США, яке можна було б доставити в Україну для екстреної підтримки», — повідомили представники Міністерства енергетики США.

Посадовці США виділили понад 53 мільйони доларів на підтримку електромережі України.

«Обладнання, яке ми надаємо, є критично важливим для аварійного ремонту України перед обличчям нападів росії. Ця підтримка допоможе Україні відновити магістраль своєї системи електропередачі, яка має вирішальне значення для того, щоб утримувати світло та тепло в домівках протягом зими», — заявили представники Міністерства енергетики США.

Ці зусилля є частиною загальнодержавного підходу, який Сполучені Штати впроваджують після неспровокованого та жорстокого повномасштабного вторгнення росії в Україну.

З 24 лютого лише Міністерство оборони США виділило Україні майже 20 мільярдів доларів на безпекову допомогу.

«Ми продовжуватимемо ідентифікувати обладнання, яке можна надіслати зі Сполучених Штатів, на додаток до поточних зусиль з пошуку та придбання за кордоном обладнання, сумісного з українською системою», — повідомили посадовці США.

Міністерство енергетики США знайшло обладнання, а транспортне Командування Збройних Сил США відправило його зі Сполучених Штатів, щоб Україна його отримала.

Перші партії обладнання зараз знаходяться в Україні, де електрики використовують його для ремонту пошкодженої інфраструктури.

Сполучені Штати та країни-партнери також швидко направляють засоби протиповітряної оборони в Україну, щоб вона могла захиститися від атак росії.

«Ми надсилаємо в Україну низку засобів протиповітряної оборони», — сказав представник Міністерства оборони США.

США доставили в Україну перші два NASAMS (Національні перспективні зенітно-ракетні системи).

Системи США були надзвичайно ефективними у протидії продовженню ракетних і безпілотних атак росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.