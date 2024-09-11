США оголосили нові санкції проти Ірану за передачу росії балістичних ракет — Finance.ua

США оголосили нові санкції проти Ірану за передачу росії балістичних ракет Вчора 10:45 — Світ

США оголосили нові санкції проти Ірану за передачу росії балістичних ракет

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 фізичних осіб, 6 організацій та 5 суден Ірану та росії, які допомагають озброювати рф іранськими безпілотниками та балістичними ракетами.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Мінфіну США.

Міністерство посилається на причини введення санкцій: наприкінці 2023 року Іран і росія підписали контракт на постачання сотень ракет. Влітку 2024 року російські військовослужбовці пройшли навчання з використання іранських ракет Fateh-360, а на початку вересня 2024 року росія отримала першу партію цих ракет з Ірану.

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«Сполучені Штати та наші союзники вживають узгоджених заходів у відповідь на безрозсудне рішення Ірану розповсюдити балістичні ракети до росії для використання в її агресивній війні проти України. Іран вирішив посилити свою участь у незаконній війні росії, і США разом з партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну», — заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Державний департамент США включив до санкційного переліку три організації, зокрема авіакомпанію Iran Air. Компанія транспортувала вантажі від імені Корпусу вартових ісламської революції і Міністерства оборони Ірану. Іран також завдяки Iran Air надавав послуги з вантажних перевезень до росії, включаючи постачання електроніки та деталей для літаків.

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Як повідомляє Управління з контролю над іноземними активами Казначейства США, під обмеження потрапили судна «Композитор Рахманінов», «Закамськ», «Борис Кустодієв», «Омський-103», «Омський-119», «Порт Оля-3», «Порт. Оля-4», «ВАФА» та «ВАФА-1». Під американські санкції також потрапила російська судноплавна компанія «Трансморфлот» та генеральний директор компанії «Морський торговельний порт Оля» Джамалдін Пашаєв.

Також США ввели обмеження щодо таких фізичних і юридичних осіб:

Рухолла Катебі з Міноборони Ірану, який налагоджує контакти з російським урядом;

Ебрагім Бахрамі, який організовував навчання російських військових в Ірані;

Алі Джа’фарабаді з командування військово-повітряних сил КВІР, який керував запуском супутників в Ірані;

Джамалдін Пашаєв — контролює мережу російських судноплавних компаній, які працюють в порту Оля і рф;

іранська транспортна компанія Azadegan, що є афілійованою компанією КВІР, та пов’язані з нею юридичні особи Amad Behineh Saz Engineering Company, Sanjesh Gostar Dana Engineering and Quality Inspection Company і Talieh Sabz Jehan Group Company;

голова ради директорів Azadegan Алі Заре, його заступник Голамреза Ейні Саркаллах та в.о. керуючого директора Масуд Нурахмаді;

конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) постачало російським виробникам зброї зразки двигунів для підтримки російської розробки крилатих ракет. Хоссейн Пурфарзане, Захра Пурфарзане та Хасан Пурфарзане, які є лідерами або офіційними особами Farzanegan.

УНІАН За матеріалами:

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