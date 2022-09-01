США обмежили продаж комп'ютерних чіпів в росію і Китай, — NYT — Finance.ua

США обмежили продаж комп'ютерних чіпів в росію і Китай, — NYT
Білий дім ввів нові обмеження на продаж деяких складних комп’ютерних чіпів в Китай і росію.
Про це повідомляє The New York Times.
Це стало останньою спробою уряду використовувати напівпровідники як інструмент для стримування досягнень країн у таких областях, як високопродуктивні обчислення та штучний інтелект.
Нові обмеження стосуються високопродуктивних моделей чіпів, відомих як графічні процесори, які продаються компаніями Nvidia і Advanced Micro Devices. Такі продукти спочатку були розроблені для рендеринга зображень у відеоіграх, але в останнє десятиліття широко застосовуються в найбільших суперкомп’ютерах, використовуваних вченими і інтернет-компаніями для таких завдань, як розпізнавання мови і об’єктів на фотографіях.
Суперкомп’ютери використовуються в таких областях, як розробка зброї та збір розвідданих, а деякі великі системи в Китаї були пов’язані зі спостереженням за мусульманськими меншинами країни. Технологія A. I. також все частіше використовується для таких цілей, як ідентифікація осіб на відеозображеннях.
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