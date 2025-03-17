США не робитимуть винятків щодо тарифів на сталь і алюміній, — Трамп Сьогодні 11:46

США не робитимуть винятків щодо тарифів на сталь і алюміній, — Трамп

Президент США Дональд Трамп не планує робити винятки у запровадженні тарифів на сталь та алюміній. Він підтвердив, що мита набудуть чинності з 2 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One, глава Білого дому заявив, що взаємні мита для торговельних партнерів США, будуть запроваджені паралельно з митами на імпорт автомобілів.

«У певних випадках і те, й інше. Вони стягують з нас, а ми з них. Тоді, на додачу до цього, на автомобілі, на сталь, на алюміній, у нас будуть деякі додаткові», — сказав Трамп.

Митні війни Трампа

На початку лютого президент США підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до фіксованих 25% до США зі всіх країн світу без винятків. Під удар потрапили найбільші імпортери сировини — Канада, Мексика, росія та Китай.

Своє рішення Трамп пояснив спробою допомогти американській промисловості. Однак деякі країни почали запроваджувати зворотні мита на імпорт зі США, що спровокувало тарифні війни.

Зокрема, влада канадської провінції Онтаріо у відповідь запровадила 25% податок на поставки електроенергії для США. Після цього Трамп підняв ставку мита на імпорт канадських сталі й алюмінію ще на 25% і довів її до 50%.

Згодом влада Онтаріо відмовилася запроваджувати своє мито, а Трамп заявив, що не буде піднімати ставку до 50%, але залишить тариф на рівні 25%.

Глава Білого дому також відмовився давати звільнення від мит США на сталь і алюміній для Австралії.

Тарифи на імпорт автомобілів

Крім того, 19 лютого президент також заявив про намір ввести 25% мита на імпорт автомобілів до США.

Нові тарифи мали запрацювати з 4 березня. Однак після зустрічі з трійкою найбільших американських виробників автомобілів, Трамп на місяць відтермінував введення мит на імпорт авто з Канади та Мексики. За цей період виробники мають перенести свої ланцюги поставок до США.

Актуальна дата набуття чинності мит на імпорт автомобілів та окремих секторальних мит з інших країн до Америки — 2 квітня.

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