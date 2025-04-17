США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в Україні — Finance.ua

США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в Україні
Генасамблея ООН учора, 16 квітня, підтримала проєкт резолюції, в якому згадувалася агресія Росії проти України. Але проти, зокрема, голосували США, Росія та Білорусь.
Як передає Reform.news.
Генасамблея ООН учора розглядала резолюцію «Співпраця між Організацією Об’єднаних Націй і регіональними та іншими організаціями: співпраця між Організацією Об’єднаних Націй і Радою Європи».
У тексті документа кілька разів згадується агресія Росії проти України. Зокрема, там сказано, що Європа зіткнеться з безпрецедентними викликами «після агресії російської федерації проти України, а до цього проти Грузії». Також у проєкті резолюції написано про роботу зі створення спецтрибуналу за злочин агресії проти України.
Представники США під час голосування поскаржилися, що заяви в резолюції нібито «не сприяють просуванню до досягнення миру». Водночас російські дипломати назвали формулювання в документі «неприйнятними».
У підсумку проти резолюції проголосували тільки дев’ять країн:
- США;
- росія;
- білорусь;
- КНДР;
- Еритрея;
- Малі;
- Нікарагуа;
- Нігер;
- Судан.
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