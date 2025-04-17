США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США не підтримали резолюцію ООН, де згадувалася агресія в Україні

42
Генасамблея ООН учора, 16 квітня, підтримала проєкт резолюції, в якому згадувалася агресія Росії проти України. Але проти, зокрема, голосували США, Росія та Білорусь.
Як передає Reform.news.
Генасамблея ООН учора розглядала резолюцію «Співпраця між Організацією Об’єднаних Націй і регіональними та іншими організаціями: співпраця між Організацією Об’єднаних Націй і Радою Європи».
У тексті документа кілька разів згадується агресія Росії проти України. Зокрема, там сказано, що Європа зіткнеться з безпрецедентними викликами «після агресії російської федерації проти України, а до цього проти Грузії». Також у проєкті резолюції написано про роботу зі створення спецтрибуналу за злочин агресії проти України.
Представники США під час голосування поскаржилися, що заяви в резолюції нібито «не сприяють просуванню до досягнення миру». Водночас російські дипломати назвали формулювання в документі «неприйнятними».
У підсумку проти резолюції проголосували тільки дев’ять країн:
  • США;
  • росія;
  • білорусь;
  • КНДР;
  • Еритрея;
  • Малі;
  • Нікарагуа;
  • Нігер;
  • Судан.
За матеріалами:
РБК
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems