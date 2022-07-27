США можуть запровадити санкції на імпорт Китаєм російських нафти та газу — Finance.ua
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США можуть запровадити санкції на імпорт Китаєм російських нафти та газу

Енергетика
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У США підготували законопроєкт щодо санкцій на імпорт Китаєм енергоносіїв із російської федерації. Документ подали сенатори від Республіканської партії.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Зазначається, що законопроєкт передбачає штрафи для будь-якої організації, яка страхує або реєструє танкери, які доставляють російську нафту або скраплений природний газ до Китаю.
«Нагадаю, що важливим є визнання росії державою-спонсором тероризму. Це також дозволить посилити санкційний тиск на рф і зробить токсичними будь-які економічні зв’язки з цією країною», — підсумував Єрмак.
31 травня президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди щодо заборони експорту російської нафти.
За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з росії до країн Європейського Союзу до кінця поточного року.
За матеріалами:
УНІАН
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