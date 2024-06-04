США купують три мільйони барелів нафти для стратегічного резерву — Finance.ua

США купують три мільйони барелів нафти для стратегічного резерву Сьогодні 20:43 — Енергетика

США купують три мільйони барелів нафти для стратегічного резерву

Сполучені Штати Америки завершили укладання контрактів на закупівлю трьох мільйонів барелів нафти для поповнення Стратегічного резерву країни (SPR) після найбільшого продажу в історії у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters

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У 2022 році адміністрація президента Джо Байдена здійснила рекордні продажі нафти, аби стабілізувати ціни після повномасштабного нападу РФ на Україну.

У Міністерстві енергетики США повідомили, що нафта, яка має бути поставлена ​​у листопаді, закуповується за середньою ціною 77,69 долара за барель.

Адміністрація Байдена заявила, що планує викупити нафту для поповнення запасів SPR приблизно за 79,99 долара за барель або нижче.

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Уряд США створив SPR після запровадження арабського ембарго на нафту в 1970-х роках, яке викликало побоювання стосовно пропозиції та завдало шкоди економіці.

3 червня Міністерство енергетики США уклало контракти з BP Products North America Inc на 600 000 барелів, Macquarie Commodities Trading US LLC на 1,5 мільйона барелів, а також з Atlantic Trading & Marketing на 900 000 барелів.

Адміністрація Байдена розробила тристоронню стратегію поповнення нафтових запасів, яка містить викуп нафти, повернення нафти, позиченої SPR компаніям, і скасування дозволених Конгресом продажів 140 мільйонів барелів нафти SPR до 2027 року.

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