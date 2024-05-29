Нафтопереробна компанія Індії погодилася купувати у рф нафту за рублі — Finance.ua
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Нафтопереробна компанія Індії погодилася купувати у рф нафту за рублі

Енергетика
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Індійська компанія Reliance Industries (оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу) уклала однорічну угоду з російською Роснафтою про закупівлю принаймні 3 мільйонів барелів нафти на місяць.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.
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Зазначається, що розраховуватися за російську нафту індійська компанія погодилася у рублях. Водночас угода з Роснафтою передбачає знижки на російську нафту для Reliance.
Згідно з умовами угоди, яка набула чинності на початку індійського фінансового року з 1 квітня, Reliance купуватиме дві партії загальним обсягом близько одного мільйона барелів нафти Urals зі знижкою $3 за барель. Крім того, угода дозволяє замовнику додатково купувати ще чотири партії нафти щомісяця.
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За даними джерел, індійський нафтопереробник також купуватиме одну-дві партії на місяць нафти з низьким вмістом сірки, головним чином суміші ESPO, що експортується з російського тихоокеанського порту Козьміно, з надбавкою $1 за барель до котирувань у Дубаї.
Як повідомляється, Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський HDFC Bank і російський Газпромбанк, який уник санкцій Заходу.
Індія, третій у світі найбільший імпортер і споживач нафти, стала найбільшим покупцем нафти з рф після відмови від неї країнами Заходу у відповідь на вторгнення росії в Україну в 2022 році. Однак Індія платила за російську нафту в рупіях, дирхамах і китайських юанях.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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