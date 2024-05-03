США і Японія спільно створюють нову ракету проти гіперзвукової зброї — Finance.ua

США і Японія спільно створюють нову ракету проти гіперзвукової зброї Сьогодні 21:33 — Технології&Авто

США та Японія спільно розробляють нову ракету, здатну перехоплювати гіперзвукову зброю.

Про це повідомляє Kyodo News

За підрахунками розробників, вартість проєкту перевищить три мільярди американських доларів.

За словами посадовця Агентства протиракетної оборони США, Японія, зокрема, виділить 1 мільярд доларів на проєкт Glide Phase Interceptor.

Обидві країни прагнуть завершити розробку такої ракети впродовж 2030-х років.

Зазначається, що цей спільний проєкт з’явився в той час, коли Китай, Північна Корея та росія агресивно розвивають можливості своєї гіперзвукової зброї.

Гіперзвукові ракети літають зі швидкістю понад 5 Махів, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Вони також можуть змінювати курс під час польоту, що ускладнює їхнє збиття й відстеження радаром.

Це вже другий випадок, коли Японія та Сполучені Штати вирішили спільно розробити ракету-перехоплювач після Standard Missile-3 Block 2A.

Міноборони Великої Британії планує до кінця цього десятиліття оснастити Збройні сили країни власною гіперзвуковою крилатою ракетою.

Укрінформ За матеріалами:

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