США і Японія спільно створюють нову ракету проти гіперзвукової зброї — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США і Японія спільно створюють нову ракету проти гіперзвукової зброї

Технології&Авто
40
США та Японія спільно розробляють нову ракету, здатну перехоплювати гіперзвукову зброю.
Про це повідомляє Kyodo News.
За підрахунками розробників, вартість проєкту перевищить три мільярди американських доларів.
За словами посадовця Агентства протиракетної оборони США, Японія, зокрема, виділить 1 мільярд доларів на проєкт Glide Phase Interceptor.
Обидві країни прагнуть завершити розробку такої ракети впродовж 2030-х років.
Зазначається, що цей спільний проєкт з’явився в той час, коли Китай, Північна Корея та росія агресивно розвивають можливості своєї гіперзвукової зброї.
Гіперзвукові ракети літають зі швидкістю понад 5 Махів, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Вони також можуть змінювати курс під час польоту, що ускладнює їхнє збиття й відстеження радаром.
Це вже другий випадок, коли Японія та Сполучені Штати вирішили спільно розробити ракету-перехоплювач після Standard Missile-3 Block 2A.
Міноборони Великої Британії планує до кінця цього десятиліття оснастити Збройні сили країни власною гіперзвуковою крилатою ракетою.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.