США готують новий оборонний закон з мільярдними витратами проти Huawei та ZTE — Finance.ua
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США готують новий оборонний закон з мільярдними витратами проти Huawei та ZTE

Світ
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США готують новий оборонний закон з мільярдними витратами проти Huawei та ZTE
США готують новий оборонний закон з мільярдними витратами проти Huawei та ZTE
Палата представників США готується голосувати за оборонний законопроєкт із положеннями проти Китаю.
Про це повідомляє Reuters.
Палата представників Конгресу США розгляне щорічний оборонний законопроєкт, який передбачає понад 3 мільярди доларів для підтримки американських телекомунікаційних компаній у вилученні обладнання китайських виробників Huawei і ZTE з бездротових мереж країни. Метою цих заходів є усунення ризиків для національної безпеки.
Документ обсягом 1800 сторінок, оприлюднений у суботу ввечері, містить низку положень, спрямованих на посилення протидії китайському впливу. Серед них вимога підготувати звіт про способи, якими Китай намагається обходити правила національної безпеки США, а також проведення оцінки розвідувальних даних щодо сучасних можливостей Китаю в галузі біотехнологій.
За матеріалами:
УНН
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