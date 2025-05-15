США готують найбільше за десятиліття послаблення банківських вимог — Finance.ua
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США готують найбільше за десятиліття послаблення банківських вимог

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США готують найбільше за десятиліття послаблення банківських вимог
США готують найбільше за десятиліття послаблення банківських вимог
У США готуються до одного з наймасштабніших скорочень вимог до капіталу банків за останні десять років.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що американські регулятори планують у найближчі місяці знизити коефіцієнт додаткового левериджу (SLR), запроваджений у 2014 році після фінансової кризи 2008−09 років.
Цей коефіцієнт зобов’язує великі банки тримати певний обсяг високоякісного капіталу щодо всіх активів, включно з позабалансовими. Лобісти вже давно критикують правило, вважаючи його надмірним обмеженням.
Очікується, що пропозиції реформ оголосять до літа. Регулятори розглядають також варіант тимчасового виключення з розрахунку SLR активів із низьким ризиком — наприклад, казначейських облігацій і депозитів у центробанках. Така практика діяла під час пандемії.
Критики вважають ініціативу ризикованою з огляду на нестабільність ринків.
Наразі вісім найбільших банків США повинні тримати капітал першого рівня на рівні не менше 5% від загального левериджу. Для європейських, китайських та інших банків ці вимоги нижчі — від 3,5% до 4,25%.
Аналітики Morgan Stanley зазначають, що більшість банків США обмежені іншими нормативами, зокрема стрес-тестами та вимогами, скоригованими на ризики. За їхніми підрахунками, лише State Street справді обмежений коефіцієнтом SLR.
За даними аналітиків Autonomous, повернення винятку для «безпечних» активів може вивільнити до 2 трлн дол з балансів найбільших банків США.
Втім, такий підхід може зробити США міжнародним винятком і створити прецедент для подібних вимог у Європі та Великій Британії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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