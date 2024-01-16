США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів — Finance.ua
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США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів

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США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів
США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів
США допоможуть українським спеціалістам із моніторингу способу життя стати ще більш професійними у виявленні необґрунтованих активів декларантів, зокрема і за кордоном.
Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю Укрінформу.
«Ще одна унікальна процедура НАЗК — моніторинг способу життя державних службовців. Така процедура існує лише в Сполучених Штатах Америки і в Україні», — зауважив Новіков.
Він пояснив, що ця процедура дозволяє ідентифікувати випадки користування декларантом майном, яке не задеклароване і не відповідає рівню його доходів, або яке оформлено на близьких родичів.
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«31 матеріал НАЗК вже направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задля конфіскації таких необґрунтованих активів у цивільному або кримінальному порядках у ході розслідування кримінального провадження», — поінформував Новіков.
Крім того, голова НАЗК повідомило, що нещодавно провело зустріч з головою американської податкової Internal Revenue Service.
«Під час зустрічі домовилися, що США допоможуть українським спеціалістам із моніторингу способу життя стати ще більш професійними у виявленні необґрунтованих активів декларантів, у тому числі за кордоном», — сказав він.
До речі, Finance.ua дізнавався, як справа декларування державних службовців налагоджена в провідних демократіях світу, зокрема США, Великій Британії та країнах Європи.

Декларування майна посадовцями: як це працює в інших країнах

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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