США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів — Finance.ua

США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів Сьогодні 12:35

США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів

США допоможуть українським спеціалістам із моніторингу способу життя стати ще більш професійними у виявленні необґрунтованих активів декларантів, зокрема і за кордоном.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю Укрінформу.

«Ще одна унікальна процедура НАЗК — моніторинг способу життя державних службовців. Така процедура існує лише в Сполучених Штатах Америки і в Україні», — зауважив Новіков.

Він пояснив, що ця процедура дозволяє ідентифікувати випадки користування декларантом майном, яке не задеклароване і не відповідає рівню його доходів, або яке оформлено на близьких родичів.

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«31 матеріал НАЗК вже направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задля конфіскації таких необґрунтованих активів у цивільному або кримінальному порядках у ході розслідування кримінального провадження», — поінформував Новіков.

Крім того, голова НАЗК повідомило, що нещодавно провело зустріч з головою американської податкової Internal Revenue Service.

«Під час зустрічі домовилися, що США допоможуть українським спеціалістам із моніторингу способу життя стати ще більш професійними у виявленні необґрунтованих активів декларантів, у тому числі за кордоном», — сказав він.

До речі, Finance.ua дізнавався, як справа декларування державних службовців налагоджена в провідних демократіях світу, зокрема США, Великій Британії та країнах Європи.

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