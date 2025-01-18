SsangYong Actyon перетворився на кросовер KGM Actyon — Finance.ua

SsangYong Actyon перетворився на кросовер KGM Actyon Сьогодні 02:17 — Фондовий ринок

SsangYong Actyon перетворився на кросовер KGM Actyon

Новий позашляховик KGM Actyon (з коріннями від SsangYong) з’явився на Брюссельському автосалоні та готовий дебютувати в Європі.

Південнокорейський виробник SsangYong ледь уникнув банкрутства, знайшов нового власника й отримав ребрендинг в нову марку KGM. Тепер компанія планує підкорювати Європу з новою моделлю Actyon.

На Брюссельському автосалоні відбувся європейський дебют нового KGM Actyon, більш розкішної версії кросовера Torres від південнокорейського бренду.

KGM Actyon відрізняється іншою лінією даху та переробленими передньою та задньою частинами, які поєднують аспекти бензинової моделі Torres та електричної версії EVX.

Денні ходові вогні, наприклад, нагадують Torres з двигуном внутрішнього згоряння, але тепер вони поєднані з низько розташованими фарами дальнього світла. Масивну решітку від Torres замінено світлодіодною смугою, подібною до тієї, що встановлена на EVX.

Ззаду вертикально розташовані стоп-сигнали замінено на тонкі, горизонтально встановлені блоки, щоб створити більш витончений і менш грубий вигляд.

В салоні новинка отримала ті ж 12,3-дюймові інформаційно-розважальні та цифрові приладові екрани, що й Torres.

Спочатку Actyon пропонуватиметься з 1,5-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом, який видає 161 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач від японської фірми Aisin.

KGM ще не підтвердив електричної установки на 204 к.с. і запас ходу 460 км від Torres EVX, але, швидше за все, вона приєднається до Actyon після запуску бензинового автомобіля.

Очікується, що поставки у Європу розпочнуться наступного місяця, ціни, ймовірно, будуть трохи вищими за Torres, але будуть нижчими за прямих конкурентів, як Skoda Kodiaq та Honda CR-V.

motorcar За матеріалами:

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