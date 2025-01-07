Срібло: чи є попит на «зелений метал» — Finance.ua

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Срібло: чи є попит на «зелений метал»

Особисті фінанси
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Срібло: чи є попит на «зелений метал»
Срібло: чи є попит на «зелений метал»
Ціна срібла 2024 року стабільно зростала, станом на момент написання матеріалу вартість металу становить 30,53 долара за унцію (1 275 грн). Промисловий попит, зокрема у виробництві сонячних панелей, відіграє важливу роль у цьому тренді.

Прогнози на 2025 рік

ANZ Research очікує, що ціни на срібло досягнуть 35,4 долара за унцію (1 478 грн) 2025 року; за оцінками JP Morgan, ціна сягне 36 доларів (1 503 грн); Saxo Bank прогнозує, що ціна може зрости до 40 доларів (1 670 грн).

Чинники зростання:

  • Розвиток зеленої енергетики: уряди багатьох країн активно інвестують у відновлювану енергетику, стимулюючи попит на срібло.
  • Промислове використання: срібло залишається важливим компонентом у виробництві електроніки, медичних приладів та автомобільних акумуляторів.
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Золото, срібло та інші. Що очікувати від ринку коштовних металів у 2025 році

За матеріалами:
Finance.ua
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