Список аптек, які приймають 1 тис. Зеленського — Finance.ua
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Список аптек, які приймають 1 тис. Зеленського

Казна та Політика
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Список аптек, які приймають 1 тис. Зеленського
Список аптек, які приймають 1 тис. Зеленського
Українці мають можливість скористатися коштами, отриманими в рамках державних програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек», для купівлі ліків або книг. Завдяки зручному доступу до інтерактивної карти знайти найближчу аптеку чи книгарню стало ще простіше.
Про те, де шукати аптеки та книгарні — пояснили в Міністерстві економіки України.
В міністерстві повідомили, що аптеки та книгарні, які долучилися до ініціатив «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек», завжди поруч. Ви можете використати отримані кошти для придбання ліків або книг у рамках цих програм. Для пошуку аптек вже доступна інтерактивна карта, а серед партнерів-аптек:
  • АНЦ;
  • DiGi;
  • 9−1-1;
  • Здрава;
  • Аптека 3і;
  • Благодать;
  • ОПТ Аптека;
  • Подорожник;
  • Аптека оптових цін;
  • Бажаємо здоров’я.

Які книгарні беруть участь в програмі

Книгарні, які беруть участь у програмах, також можна знайти на інтерактивній карті. Серед книгарень-партнерів: Readeat, Yakaboo, Книгарня Є, Bukva, КМ-Букс, КСД, КнигоЛенд, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, видавництва «Vivat», «РМ», «Фабула», «Астролябія», «Книголав», «Старого Лева», а також Book.ua та BookChef.
Програми «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» забезпечують доступ до важливих товарів для кожного українця. Вибирайте найзручніші локації аптек та книгарень серед численних партнерів, щоб скористатись підтримкою.

Як отримати «тисячу Зеленського»: покрокова інструкція

За матеріалами:
Finance.ua
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