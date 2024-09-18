Спробуй щось нове: рекордний 30% кешбек із застосунком Alliance — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Спробуй щось нове: рекордний 30% кешбек із застосунком Alliance Сьогодні 14:10 — Фінтех і Картки

Спробуй щось нове: рекордний 30% кешбек із застосунком Alliance

Сьогодні ми поговоримо про новинку на ринку мобільного банкінгу України — банківський застосунок Alliance. Нещодавно АТ «Банк Альянс» анонсував запуск мобільного застосунку, який пропонує низку вигідних пропозицій для персональних та бізнес-потреб. Особливість цього застосунку полягає в тому, що він об’єднує всі фінансові послуги для фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб в одному зручному інтерфейсі. В Alliance можна повністю дистанційно та за кілька хвилин відкрити рахунок як для себе особисто, так і для бізнесу. Ми розглянули, на які переваги для фізичних осіб варто звернути увагу.

Одна з найяскравіших пропозицій в застосунку Alliance — це кешбек-програма з карткою «Стартова». Кожна транзакція з цією карткою — це можливість повернути частину витрачених коштів на свій рахунок. Це особливо вигідно протягом перших 30 днів, оскільки кешбек-програма від Alliance стартує з рекордних 30%. Тобто якщо ви оплатите покупку вартістю 1500 грн карткою «Стартова» в перші 30 днів після її відкриття, вам повернуть 450 грн.

Регулярні зарахування кешбеку можуть перетворитися на немаленьку суму за рік або два. Саме тому сьогодні ми в деталях розповімо, як користуватися кешбеком від Alliance та як можна вивести свої накопичення.

Просте використання і вигідні умови

Як тільки ви встановлюєте застосунок Alliance і відкриваєте картку «Стартова» — кешбек починає діяти автоматично. Він не потребує жодних додаткових підключень або налаштувань. Картку «Стартова» можна оформити в застосунку за три хвилини та повністю дистанційно: через додаток «Дія» або відеочат. Відкриття та обслуговування картки є повністю безкоштовними. Вона також пропонує безкоштовне зарахування коштів, перекази з картки на картку (P2P) без комісій та безкоштовне поповнення мобільного як за власні, так і за кредитні кошти. А використовуючи картку «Стартова» для оплат, ви автоматично отримуєте кешбек, який діятиме постійно!

Кешбек-програма від Alliance bank починається з рекордного кешбеку у 30%. Він діє до накопичення бонусів у розмірі 500 грн, але не довше 30 днів з дати оформлення картки «Стартова». Після накопичення 500 грн кешбеку або через 30 днів після оформлення картки починає діяти постійний кешбек у розмірі 1%. Вам не доведеться обирати категорії покупок чи підлаштовуватися під умови кешбек-програми. Ви просто розраховуєтесь карткою Стартова" і отримуєте свій постійний 1% з кожної покупки.

Кешбек нараховується при витратах як власних, так і кредитних коштів. Тому сплачуючи за покупку кредитними грошима, ви також отримуєте 1% кешбеку від своїх витрат.

Багато категорій покупок

У багатьох банках потрібно щомісяця обирати категорії покупок для отримання кешбеку. В застосунку Alliance все набагато простіше та вигідніше: кешбек працює автоматично й діє майже на всі покупки. Вам не потрібно щоразу обирати категорії чи активовувати функцію — кешбек нараховується на більшість розрахунків як офлайн, так і онлайн, як в Україні, так і за її межами.

Кешбек-програма діє на міжнародні покупки

Кешбек від Alliance bank нараховується незалежно від країни, в якій проводиться платіж. Тому заощаджувати на покупках можна не тільки в Україні, але й у міжнародному просторі! Оплачуйте покупки на міжнародних сайтах або за кордоном, і вам також повернеться частина витрачених коштів.

Виведення кешбеку: від 100 гривень і без обмежень

Виведення кешбеку доступне від 100 грн і здійснюється на будь-яку картку, наявну в застосунку Alliance. В Alliance немає максимальної суми для накопичення кешбеку протягом одного календарного місяця, крім першої суми у 500 грн. А при переході на постійний кешбек розміром 1% немає жодних обмежень по сумі. Кешбек діє безстроково, тому ви можете накопичувати будь-яку суму протягом тривалого часу і виводити її без обмежень.

Проте важливо пам’ятати, що кешбек потрібно вивести протягом трьох років. Тобто бонуси, накопичені у вересні 2024 року, потрібно вивести на картку до кінця вересня 2027 року.

Кешбек від Alliance виплачується живими грошима

Деякі банки нараховують кешбек балами або бонусами, якими можна розрахуватися тільки в певних мережах магазинів. У застосунку Alliance повертаються реальні, «живі» гроші. Ними можна розпорядитися як завгодно: здійснити покупку, погасити заборгованість або переказати на картку друга. Як бачите, кешбек з Alliance — це проста вигода без будь-яких зусиль. Щоб спробувати цю вигідну кешбек-програму, встановіть застосунок Alliance в App Store або Google Play . Також застосунок постійно доповнюється новими функціями та вигідними пропозиціями, тому слідкуйте за анонсами новинок в Instagram або Telegram банку Alliance.

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